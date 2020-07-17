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  • Лікарі виявили перший випадок передачі коронавірусу від матері до дитини під час вагітності
17 липня 2020, пʼятниця, 10:23 9
Європа 2020-07-17T12:30:04+03:00
Українські Новини
Лікарі виявили перший випадок передачі коронавірусу від матері до дитини під час вагітності

Лікарі виявили перший випадок передачі коронавірусу від матері до дитини під час вагітності

Елизавета Кесельман
Вагітність, Коронавірус, Коронавірус у вагітної
Вагітна жінка . Фото: pixabay
Вагітна жінка . Фото: pixabay

У Франції лікарі вперше зафіксували випадок передачі коронавірусу внутрішньоутробно після того, як в США вагітна жінка, яка хвора на коронавірус, народила здорову дочку. Про це повідомляє Independent.

Якщо раніше лікарі виключали зараження коронавірусом дітей під час вагітності, то 23 березня вагітна жінка в кінці третього триместру надійшла до лікарні з високою температурою і сильним кашлем. У 23-річної дівчини виявили коронавірус. Через три дні після надходження в лікарні, жінці зробили екстрений кесарів розтин, тому що у дитини були загрозливі симптоми. Новонароджене немовля ізолювали.

Після взяття аналізів у дитини, медики виявили у дитини COVID-19. Більш докладні аналізи показали, що вірус поширився з крові матері в плаценту, де він розмножився і викликав запалення, а потім - до дитини.

"Причина, через яку це не було продемонстровано раніше, полягає в тому, що потрібно багато зразків. Потрібна материнська кров, кров новонародженого, пуповинна кров, плацента, навколоплідні води, і надзвичайно складно зібрати всі ці зразки в умовах пандемії. Підозри раніше були, але через неможливість перевірити їх вони залишалися лише підозрами, - пояснила Даніеле Де Лука, медична директор педіатрії та інтенсивної терапії новонароджених в лікарні Антуана Беклера в Парижі.

Найбільша концентрація вірусу була в плаценті, в якій багато таких уразливих до коронавірусу рецепторів, як і в легенях.

Новонароджений хлопчик спочатку здавався здоровим, але на третій день він став дратівливим і почав погано харчуватися. У нього розвинулися м'язові спазми, через які його голова, шия і спина вигнулись подібно неврологічному симптому, який спостерігається в деяких випадках менінгіту.

Після МРТ-сканування лікарі виявили ознаки гліозу, побічного ефекту неврологічного пошкодження, яке може призвести до утворення рубців в головному мозку. На сьогодні дитина одужала, а недавнє сканування не виявило серйозних проблем.

Як повідомляли Українські Новини, карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей.

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