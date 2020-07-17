Лікарі виявили перший випадок передачі коронавірусу від матері до дитини під час вагітності

У Франції лікарі вперше зафіксували випадок передачі коронавірусу внутрішньоутробно після того, як в США вагітна жінка, яка хвора на коронавірус, народила здорову дочку. Про це повідомляє Independent.

Якщо раніше лікарі виключали зараження коронавірусом дітей під час вагітності, то 23 березня вагітна жінка в кінці третього триместру надійшла до лікарні з високою температурою і сильним кашлем. У 23-річної дівчини виявили коронавірус. Через три дні після надходження в лікарні, жінці зробили екстрений кесарів розтин, тому що у дитини були загрозливі симптоми. Новонароджене немовля ізолювали.

Після взяття аналізів у дитини, медики виявили у дитини COVID-19. Більш докладні аналізи показали, що вірус поширився з крові матері в плаценту, де він розмножився і викликав запалення, а потім - до дитини.

"Причина, через яку це не було продемонстровано раніше, полягає в тому, що потрібно багато зразків. Потрібна материнська кров, кров новонародженого, пуповинна кров, плацента, навколоплідні води, і надзвичайно складно зібрати всі ці зразки в умовах пандемії. Підозри раніше були, але через неможливість перевірити їх вони залишалися лише підозрами, - пояснила Даніеле Де Лука, медична директор педіатрії та інтенсивної терапії новонароджених в лікарні Антуана Беклера в Парижі.

Найбільша концентрація вірусу була в плаценті, в якій багато таких уразливих до коронавірусу рецепторів, як і в легенях.

Новонароджений хлопчик спочатку здавався здоровим, але на третій день він став дратівливим і почав погано харчуватися. У нього розвинулися м'язові спазми, через які його голова, шия і спина вигнулись подібно неврологічному симптому, який спостерігається в деяких випадках менінгіту.

Після МРТ-сканування лікарі виявили ознаки гліозу, побічного ефекту неврологічного пошкодження, яке може призвести до утворення рубців в головному мозку. На сьогодні дитина одужала, а недавнє сканування не виявило серйозних проблем.

Як повідомляли Українські Новини, карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей.