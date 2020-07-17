У США провели другу за тиждень смертну кару на федеральному рівні

В США після 17-річної перерви протягом тижня стратили вже другого засудженого за вироком федерального суду. Засудженому 68-річному Уеслі Пурки вкололи ін'єкцію отрути і оголосили мертвим у четвер, 16 липня, у в'язниці в штаті Індіана.

Про це пише DW з посиланням на dpa.

Верховний суд США за кілька годин до цього п'ятьма голосами проти чотирьох дозволив цю кару.

На початку 2004 року Пурки засудили до страти за викрадення 16 річної дівчини. У суді встановлено, що обвинувачений викрав її, кілька разів згвалтував у своєму підвалі, а потім убив, розрізав тіло жертви на частини, спалив їх, після чого викинув останки. Крім того, інший суд визнав, що Пурки забив до смерті молотком 80-річного хворого на поліомієліт.

Страта засудженого повинна була відбутися ще напередодні, але її відклали через рішення суду, який наказав спочатку провести медичний огляд Уеслі Пурки. Адвокати 68-річного засудженого стверджували, що їх підзахисний страждає на хворобу Альцгеймера і деменцію, і не розуміє, чому його стратять. Втім, рішення Верховного суду дозволило провести страту.

Як повідомляли Українські Новини, в Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків.

Минулого року у США генпрокурор розпорядився відновити смертну кару.