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14 липня 2020, вівторок, 12:00 14
Америка 2020-07-14T15:00:05+03:00
Українські Новини
У США вперше за 17 років проведуть смертну кару на федеральному рівні

У США вперше за 17 років проведуть смертну кару на федеральному рівні

Елизавета Кесельман
США, смертна кара
В'язниця. фото: pixabay
В'язниця. фото: pixabay

У Сполучених Штатах Америки вперше за 17 років відновили смертну кару на федеральному рівні, вирок вперше приведуть у виконання. Стратити повинні 47-річного Деніела Льюїса Чи, якого визнали винним у вбивстві сім'ї з трьох осіб у 1996 році. Про це повідомляє ВВС Україна.

Як наголошується, родичі чоловіка вимагали відкласти страту, аргументуючи це тим, що під час відвідин в'язниці, де буде проводитися процедура, вони можуть заразитися коронавірусом.

Однак федеральний апеляційний суд США відмовив їм у цьому вимозі. Суддя прийшов до висновку, що ніяких підстав для перенесення страти немає. Родичі хочуть встигнути оскаржити це рішення у Верховному суді.

Деніел Льюїс Чи - один з декількох злочинців, яких планують стратити найближчим часом - протягом липня-серпня. Всіх їх визнали винними у злочинах, пов'язаних, зокрема, з вбивством дітей.

Вони стануть першими засудженими, до яких застосують смертну кару на федеральному рівні, за 17 років.

З 2003 року смертна кара на федеральному рівні в США фактично не застосовувалася - існував неофіційний мораторій. При цьому на рівні окремих штатів ця міра покарання могла застосовуватися. 

Проти смертної кари Деніела Льюїса Чи виступила і 81-річна Ірлін Пітерсон - саме її дочка, зять і внучка стали жертвами вбивства.

За словами жінки, вона хоче не кари, а щоб злочинець все життя відсидів у в'язниці.

"Так, Деніел Льюїс Чи, зруйнував моє життя, але я не вірю, що його смерть щось змінить", - заявила пані Пітерсон.

Повідомляється, що смертну кару застосують шляхом введення засудженим ін'єкції фенобарбіталу. Це препарат, який поступово уповільнює роботу організму, зокрема нервової системи, і кінець кінцем призводить до смерті.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Японії стратили іноземця через 16 років після вчинення злочину.

Крім того, в Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків.

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