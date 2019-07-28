У США генпрокурор розпорядився відновити смертну кару

Генпрокурор США Вільям Бар розпорядився відновити проведення страт за злочини, покарання за якими віднесено до компетенції федеральної влади країни.

Останні три страти на федеральному рівні проводилися в 2001-2003 роках, а до цього уряд США казнив людину в 1963 році, пише Meduza.

Мотивуючи своє рішення, Бар заявив, що "у часи правління обох партій міністерство юстиції США домоглося застосування смертної кари щодо найбільш небезпечних злочинців". У 1963 році при владі був президент-демократ Джон Кеннеді, в 2001-2003 роках — республіканець Джордж Буш-молодший. За словами Барра, Мін'юст "дотримується принципу верховенства закону та зобов'язаний виконати свій обов'язок перед жертвами і їх сім'ями, привівши у виконання вироки, винесені нашою системою правосуддя".

У списку федеральних злочинців, засуджених до смерті, 62 людини. Перші п'ять з них мають бути страчені в грудні нинішнього і в січні 2020 року. На 9 грудня призначена страта Деніела Льюїса Чи — расиста, який в 1996 році вбив родину з трьох осіб, серед яких була восьмирічна дівчинка. Лезмонд Мітчелл, страта якого призначено на 11 грудня, вбив 63-річну жінку і змусив її дев'ятирічну онуку проїхати в машині поруч з трупом близько 50 кілометрів, після чого двічі перерізав їй горло. Уеслі Айра Перкі засуджений за зґвалтування і вбивство 16-річної дівчини і за те, що розбив молотком голову 80-річної жінки, яка страждала на поліомієліт — він має бути страчений 13 грудня. Альфред Буржуа винен у зґвалтуванні і вбивстві власної дворічної доньки, його страта запланована на 13 січня 2020 року. На 15 січня призначена страта Дастіна Чи Хонкена, який скоїв вбивство п'ятьох людей, двоє з них планували свідчити проти нього в іншій справі.

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