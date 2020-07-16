Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський нагородив колишнього главу держави Леоніда Кравчука (1991-1994) орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Про це сказано в указі №27 від 16 липня, передають Українські Новини.

Він нагороджений з нагоди 30-ої річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України за значний особистий внесок у справу створення та побудови незалежної Української держави, активну громадсько-політичну діяльність.

Цим же указом орденом Свободи нагороджено депутата І, ІІ та IV скликань Верховної Ради Миколу Поровського, а посмертно — депутата I, III-VI і VIII скликань Анатолія Матвієнка.

Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджений Олександр Барабаш, орденом "За заслуги" III ступеня — Мирослав Мотюк (обидва - депутати першого скликання парламенту).

Як повідомляли Українські Новини, під час урочистого засідання Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет Зеленський висловив упевненість в тому, що в України є шанс повернути всі свої окуповані території виключно у разі, якщо і політики, і всі інші громадяни будуть єдиними.

Раніше президент Володимир Зеленський нагородив Марію Єфросиніну, Ірину Білик і Тіну Кароль державними нагородами до Дня Конституції.

У лютому Президент Володимир Зеленський нагородив хореографа Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня з нагоди 90-річчя.