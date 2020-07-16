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16 липня 2020, четвер, 18:58 11 Інфографіка
Суспільство 2020-07-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Кожен третій українець схвалює заборону комуністичної символіки, — опитування

Кожен третій українець схвалює заборону комуністичної символіки, — опитування

Кира Молчанова
Фонд
Опитування. Фото. Pixabay
Опитування. Фото. Pixabay

34% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва на підконтрольній території Україні негативно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, 32% — позитивно.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 34% опитаних негативно ставляться до такої заборони, 32% — позитивно, 26,3% — байдуже і 7,7% — не змогли відповісти.

Також респондентам пропонувалося відповісти на питання: "Як ви ставитеся до рішення відносно СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, який проводив політику державного терору?".

Так, 33,9% опитаних позитивно ставляться до такого рішення, 31,3% — негативно, 15,4% — байдуже, 19,4% — не змогли відповісти.

Крім цього, респондентам пропонувалося відповісти на питання: "Як ви ставитеся до рішення про перейменування населених пунктів і вулиць, названих на честь комуністичних діячів?".

Так, 44% опитаних ставляться до цього негативно, 29,9% — схвалюють таке рішення, 19,9% — ставляться до цього байдуже, 6,2% — не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 17 по 22 квітня на всій підконтрольній території Україні методом САТІ (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Результати опитування про заборону комуністичної символікиРезультати опитування про заборону комуністичної символіки

Як повідомляли Українські Новини, 33,2% опитаних "Демініціативами" негативно ставляться до забороні використання "георгіївських стрічок".

50,1% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не шкодують про розпад СРСР, 33,5% шкодують, а 16,4% відмовилися відповісти на це питання.

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