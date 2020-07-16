Маленькі кафешки стануть актуальними. Експерт розповіла, що буде з ресторанним бізнесом в 2020

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозує зростання актуальності малих форматів ресторанного бізнесу у поточному році, а також її зменшення в кафе при бізнес-центрах, дитячих кафе та ресторанах з незрозумілою концепцією.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Стріт-фуди, маленькі бари, крихітні кав'ярні - це буде актуальним не тільки для економних інвесторів. Набагато простіше зробити кілька маленьких точок, ніж тягнути ресторанну махину на 500-700 кв. м на орендних площах. Монопродуктні дрібні формати - це як раз те, що потрібно для швидкозмінного ринку, схильного до самовивозу і доставки. А монопродуктом може бути що завгодно - чебуреки, рамени, бургери, котлети і яєчня", - вважає експерт.

Також серед трендів в ресторанному бізнесі в поточному році Насонова називає розвиток доставки, ресторани з азійських і мексиканською кухнею, облаштування віконець для обслуговування клієнтів на автомобілях, розвиток формату "фуд-хол".

"Кав'ярні третьої хвилі, четвертої хвилі. Як не назви, а каву вже навчилися пити: сидячи, на ходу, на велосипеді, в будь-який час доби. І це маленький формат, не вимагає гігантських витрат. Точно піде", - прогнозує вона.

Крім того, Насонова зазначила актуальність формату магазину-кафе, оскільки такі заклади зможуть працювати і як магазин, і як ресторанний об'єкт в залежності від ситуації з обмеженнями, та формату заміського комплексу з басейном.

У той же час експерт прогнозує втрату актуальності кафе при бізнес-центрах, дитячих кафе, великих ресторанів з незрозумілою концепцією.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня в Києві запрацювали заклади громадського харчування, ресторани і кінотеатри після 22:00.

Раніше Насонова зазначила, що ресторатори не можуть планувати свій бізнес в умовах карантинних обмежень.