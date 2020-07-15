Засновником фірми, яка купила готель "Дніпро", був професійний гравець в покер - ЗМІ

Засновником компанії ТОВ "Смартленд", яка з пропозицією в 1,11 млн грн (40 млн доларів) перемогла в аукціоні про продаж готелю "Дніпро", був професійний гравець в покер Ванхапелто Петтері.

Про це повідомляє з посиланням на реєстри "Opendatabot" і "Clarity Project" видання "Наші гроші".

Згідно з реєстром, зараз засновником ТОВ "Смартленд" значиться Максим Терещук, але до жовтня 2018 року засновником компанії був Ванхапелто Петтері - він пов'язаний з компанією "Olympic Entertainment Group AS" (Естонія), яка судиться з Україною за заборони на азартні ігри в 2009 році.

Згідно з реєстром Естонії, Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських компаній "Wunderfield OÜ" і "Tatsu Digital OÜ".

"Він родом з Фінляндії, живе на Мальті і професійно грає в покер. Зокрема він був в 2016 році коментатором, а в 2017 році - гравцем на фестивалі "Cash Game Festival". Цей фестиваль проводився в казино Casino Malta", яке належить "Olympic Casino" з групи "Olympic Entertainment Group", - пишуть "Наші гроші".

Наголошується, що в 2018 році естонська компанія "Olympic Entertainment Group AS" подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес.

Зокрема, компанія мала 23 гральних заклади і стверджує, що після введення заборони на азартні ігри в 2009 році отримала 40 млн євро збитків.

В суді вона просить визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, і стягнути з України матеріальних збитків і компенсацію витрат на арбітражне провадження.

Також повідомляється, що в 2019 році Мін'юст найняв для захисту у цій справі міжнародну юридичну фірму "Withers LLP" (Великобританія) за 605 тис доларів.

Нині засновником компанії "Смартленд", крім Максима Терещук, в реєстрах значиться компанія "Айс Таун".

За даними реєстрів, її засновником зараз є Олексій Ігунін, а керівником - Анастасія Бутенко.

"Проте раніше директором був Владислав Михайлович Ужва - людина з такими ПІБ був позаштатним помічником колишнього нардепа від Партії регіонів Андрія Селіварова з Донецька. Ще раніше компанія "Айс Таун" називалася "Школа В'ячеслава Завальнюка" і належала українському хокеїстові В'ячеславу Завальнюку.

Згідно з реєстрами, юридична адреса компанії ТОВ "Смартленд" - місто Бровари, вулиця Київська, б. 130.

Журналіст Олексій Братущак звернув увагу, що за такою адресою знаходиться звичайний житловий будинок.

Фото: Олексій Братущак в FB

Також в мережі є інформація, що в 2018 році річний дохід "Смартленд" становив 187 тисяч доларів.

Як повідомляли Українські Новини, американська актриса, співачка і фотомодель Періс Хілтон планувала взяти участь в приватизаційному аукціоні київського готелю "Дніпро".