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15 липня 2020, середа, 17:17 17
Суспільство 2020-07-15T19:00:02+03:00
Українські Новини
Готель "Дніпро" продали за 1,1 млрд гривень. Новий господар має зберегти назву

Готель "Дніпро" продали за 1,1 млрд гривень. Новий господар має зберегти назву

Кира Молчанова
ФДМУ, Фонд державного майна, Фонд державного майна України, Готель Дніпро
Готель
Готель "Дніпро" в Києві. Фото: dniprohotel.ua

Фонд державного майна (ФДМ) продав готель "Дніпро" в Києві компанії "Смартленд" за 1,111 млрд гривень, що в 13,7 разів більше стартової ціни.

Про це свідчать результати аукціону, передають Українські Новини.

Стартова ціна лота становила 80,923 млн гривень.

На аукціон зареєструвалися 29 учасників.

Максимальна ціна після 3-го раунду становила 1,111 млрд гривень.

Переможцем стала компанія "Смартленд".

"Умови для нового власника — зберегти назву в будь-якій комбінації з іншими словами, а також профіль", — підкреслив голова ФДМ Дмитро Сениченко.

Крім того, категорія готелю не повинна змінити категорію нижче 4 зірок, власник повинен зберегти склад персоналу і соціальні гарантії.

З слів Сениченка, покупець повинен пройти перевірку на доброчестность.

Після цього протягом 30 днів має бути підписаний договір про купівлю-продаж об'єкта, ще 30 днів виділені на оплату операції.

Згідно з даними єдиного реєстру юридичних осіб і фізосіб-підприємців, засновником "Смартленду" є компанія "Айс Таун", а кінцевим бенефіціаром — Максим Терещук.

Власником "Таун Айс" вказаний Олексій Ігунін.

Як повідомляли Українські Новини,готель розташований у центрі столиці на вул. Хрещатик, 1/2. У ньому розташовано 186 номерів (в тому числі 46 номерів категорії "Люкс"), 2 ресторани авторської кухні, 2 бари, 4 банкетних зали, конференц-зали, кімната переговорів. Також працює камера зберігання, пункт обміну валют, платна парковка з охороною.

Раніше повідомлялося, що американська актриса, співачка і фотомодель Періс Хілтон може взяти участь в приватизаційному аукціоні київського готелю "Дніпро", який призначений на 15 липня.

Голові Фонду державного майна України намагалися вручити 800 тисяч доларів за призначення керівниками підприємств "потрібних людей".

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