Готель "Дніпро" продали за 1,1 млрд гривень. Новий господар має зберегти назву

Фонд державного майна (ФДМ) продав готель "Дніпро" в Києві компанії "Смартленд" за 1,111 млрд гривень, що в 13,7 разів більше стартової ціни.

Про це свідчать результати аукціону, передають Українські Новини.

Стартова ціна лота становила 80,923 млн гривень.

На аукціон зареєструвалися 29 учасників.

Максимальна ціна після 3-го раунду становила 1,111 млрд гривень.

Переможцем стала компанія "Смартленд".

"Умови для нового власника — зберегти назву в будь-якій комбінації з іншими словами, а також профіль", — підкреслив голова ФДМ Дмитро Сениченко.

Крім того, категорія готелю не повинна змінити категорію нижче 4 зірок, власник повинен зберегти склад персоналу і соціальні гарантії.

З слів Сениченка, покупець повинен пройти перевірку на доброчестность.

Після цього протягом 30 днів має бути підписаний договір про купівлю-продаж об'єкта, ще 30 днів виділені на оплату операції.

Згідно з даними єдиного реєстру юридичних осіб і фізосіб-підприємців, засновником "Смартленду" є компанія "Айс Таун", а кінцевим бенефіціаром — Максим Терещук.

Власником "Таун Айс" вказаний Олексій Ігунін.

Як повідомляли Українські Новини,готель розташований у центрі столиці на вул. Хрещатик, 1/2. У ньому розташовано 186 номерів (в тому числі 46 номерів категорії "Люкс"), 2 ресторани авторської кухні, 2 бари, 4 банкетних зали, конференц-зали, кімната переговорів. Також працює камера зберігання, пункт обміну валют, платна парковка з охороною.

Раніше повідомлялося, що американська актриса, співачка і фотомодель Періс Хілтон може взяти участь в приватизаційному аукціоні київського готелю "Дніпро", який призначений на 15 липня.

Голові Фонду державного майна України намагалися вручити 800 тисяч доларів за призначення керівниками підприємств "потрібних людей".