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10 липня 2020, пʼятниця, 14:15 173
Нерухомість 2020-07-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
Придбати київський готель "Дніпро" може Періс Хілтон, – ЗМІ

Придбати київський готель "Дніпро" може Періс Хілтон, – ЗМІ

Петро Стуженко
Приватизація, Періс Хілтон, Готель Дніпро
Періс Хілтон. Фото з відкритих джерел
Періс Хілтон. Фото з відкритих джерел

Американська актриса, співачка та фотомодель Періс Хілтон може взяти участь у приватизаційному аукціоні київського готелю "Дніпро", який призначений на 15 липня. Таким чином "Дніпро" може стати частиною нової готельної мережі американської актриси.

Інформація про це потрапила в американські ЗМІ, про що згадав блогер Сергій Наумович на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Судячи з прикріпленою фотографії газети, інформація про інтерес Періс Хілтон до готелю "Дніпро" стала відома від представників юридичної команди, які побажали зберегти інкогніто.

Раніше Періс Хілтон вже вивчала готельні комплекси в Україні в якості потенційних інвестиційних об'єктів. Минулого року чутки пов'язували Періс Хілтон із купівлею готельного комплексу на Закарпатті. Про нього Хілтон дізналася навесні 2018 року, коли виступала на відкритті готелю у Львові.

Готель "Дніпро" було передано в управління Фонду державного майна України в кінці 2019 року. Стартова ціна готелю становить 80 млн гривень. Раніше повідомлялося, що до готелю "Дніпро" проявили інтерес понад 30 інвесторів.

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