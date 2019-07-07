Отруєння, яке може призвести до смерті: що потрібно знати про ботулізмі

З настанням весни і літа все частіше можна почути про нові випадки ботулізму. Менше місяця тому стало відомо про спалах ботулізму на Херсонщині, Міністерство охорони здоров'я вирішило нагадати звідки береться це захворювання і що робити, щоб його не підхопити.

Ботулізм - це харчове отруєння. Найчастіше він потрапляє в організм з в'яленою, копченою рибою або домашніми консервами. Не можна дізнатися чи заражені ботулотоксинами продукти, адже ця отрута не змінює смак і вигляд їжі.

Як уникнути ботулізму

Збудники ботулізму можуть "ховатися" в будь-яких продуктах, які не пройшли достатньої термічної обробки, аби як транспортувалися або зберігалися.

Найбільш схильні до зараження ботулізмом продукти:

В'ялена, копчена, солона або консервована риба;

М'ясні та грибні консерви, особливо домашнього виробництва;

Копчене м'ясо.

Також ботулотоксини не рідко містяться в ковбасі і шинці.

Профілактика ботулізму

Потрібно дотримуватися правил гігієни, підтримувати чистоту під час приготування їжі; Відокремлювати сире від готового, не різати на одній дошці, наприклад, м'ясо і овочі; Забути про принцип "гаряче сирим не буває" - завжди ретельно дотримуватися норм при тепловій обробці; Зберігати продукти за безпечної температури; Користуватися чистою водою, не промивати овочі водою з річки тощо.

Якщо є сумніви з приводу якості продуктів - краще і зовсім їх не їсти.



Симптоми ботулізму

порушення близького зору, не зможете читати текст;

сильно виражена сухість у роті;

запаморочення;

слабкість;

нудота, блювання, здуття живота.

Найчастіше перші симптоми ботулізму з'являються не відразу, а через 12-24 години після вживання зараженої їжі. Іноді симптоми проявляються майже відразу (через годину-дві), а іноді - через 3-5 днів. Залежить від важкості отруєння.

Як розвивається ботулізм

Перший очевидний симптом ботулізму - порушення зору, люди скаржаться на "туман" перед очима. Далі сухість слизових оболонок, важко ковтати, може змінитися тембр голосу.

Наступні пару днів дуже болить голова, мучить безсоння, піднімається температура. У важких випадках - виникає нестача повітря.

Успіх лікування залежить від своєчасної діагностики і лікування. Чим раніше пацієнту введуть ботулінічний антитоксин, тим менше ризиків для здоров'я.

Нагадаємо, раніше мати з дочкою поїли домашні консерви і підхопили ботулізм.

Також чоловік потрапив в реанімацію через домашній паштет.

У Києві продавалася заражена ботулізмом риба: один чоловік отруївся.