Отруєння, яке може призвести до смерті: що потрібно знати про ботулізмі

З настанням весни і літа все частіше можна почути про нові випадки ботулізму. Менше місяця тому стало відомо про спалах ботулізму на Херсонщині, Міністерство охорони здоров'я вирішило нагадати звідки береться це захворювання і що робити, щоб його не підхопити.\r\nБотулізм - це харчове отруєння. Найчастіше він потрапляє в організм з в'яленою, копченою рибою або домашніми консервами. Не можна дізнатися чи заражені ботулотоксинами продукти, адже ця отрута не змінює смак і вигляд їжі.\r\nЯк уникнути ботулізму\r\nЗбудники ботулізму можуть "ховатися" в будь-яких продуктах, які не пройшли достатньої термічної обробки, аби як транспортувалися або зберігалися.\r\nНайбільш схильні до зараження ботулізмом продукти:\r\n\r\nВ'ялена, копчена, солона або консервована риба;\r\nМ'ясні та грибні консерви, особливо домашнього виробництва;\r\nКопчене м'ясо.\r\n\r\nТакож ботулотоксини не рідко містяться в ковбасі і шинці.Профілактика ботулізму\r\n\r\n\r\nПотрібно дотримуватися правил гігієни, підтримувати чистоту під час приготування їжі;\r\nВідокремлювати сире від готового, не різати на одній дошці, наприклад, м'ясо і овочі;\r\nЗабути про принцип "гаряче сирим не буває" - завжди ретельно дотримуватися норм при тепловій обробці;\r\nЗберігати продукти за безпечної температури;\r\nКористуватися чистою водою, не промивати овочі водою з річки тощо.\r\n\r\n\r\nЯкщо є сумніви з приводу якості продуктів - краще і зовсім їх не їсти.Симптоми ботулізму\r\n\r\nпорушення близького зору, не зможете читати текст;\r\nсильно виражена сухість у роті;\r\nзапаморочення;\r\nслабкість;\r\nнудота, блювання, здуття живота.\r\n\r\nНайчастіше перші симптоми ботулізму з'являються не відразу, а через 12-24 години після вживання зараженої їжі. Іноді симптоми проявляються майже відразу (через годину-дві), а іноді - через 3-5 днів. Залежить від важкості отруєння.\r\nЯк розвивається ботулізм\r\nПерший очевидний симптом ботулізму - порушення зору, люди скаржаться на "туман" перед очима. Далі сухість слизових оболонок, важко ковтати, може змінитися тембр голосу.\r\nНаступні пару днів дуже болить голова, мучить безсоння, піднімається температура. У важких випадках - виникає нестача повітря.\r\nУспіх лікування залежить від своєчасної діагностики і лікування. Чим раніше пацієнту введуть ботулінічний антитоксин, тим менше ризиків для здоров'я.\r\nНагадаємо, раніше мати з дочкою поїли домашні консерви і підхопили ботулізм.\r\nТакож чоловік потрапив в реанімацію через домашній паштет.\r\nУ Києві продавалася заражена ботулізмом риба: один чоловік отруївся.\r\n