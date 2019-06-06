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06 червня 2019, четвер, 07:02 15
Суспільство 2019-06-06T09:00:02+03:00
Українські Новини
Супрун розповіла про симптоми ботулізму і як від нього вберегтися

Супрун розповіла про симптоми ботулізму і як від нього вберегтися

Уляна Супрун
Уляна Супрун

Щоб уникнути ботулізму не варто вживати копчену, в'ялену або солону рибу без впевненості в її якості. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так, Супрун зазначила, що ботулізм - це харчове отруєння, обумовлене споживанням продуктів, в яких накопичився ботулотоксин, який є однією з найсильніших у природі отрут. Смертельна доза ботулотоксину для людини становить лише 0,3 мкг.

Супрун порадила бути обережними не тільки з рибою, але також з іншими продуктами домашнього консервування - м'ясом, грибами і овочами. Якщо вони були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином - також можуть стати причиною інфікування.

Супрун підкреслила, що потрібно забути про принцип "гаряче сирим не буває" – потрібно завжди ретельно дотримуватися норм теплової обробки продуктів.

Симптоми захворювання найчастіше виникають через 7-24 годин після вживання зараженої їжі. Перша ознака зараження ботулізмом - порушення зору. Люди найчастіше скаржаться на "сітку або туман" перед очима, предмети двояться перед очима, читати досить важко, починається параліч очних м'язів.

Також виникає сильно виражена сухість у роті, тяжкість при ковтанні, підвищена стомлюваність, м'язова слабкість, запаморочення. Можуть з'явитися короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнення), здуття живота, запор, ураження м'язів шиї і кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм необхідно звернутися до лікаря.

Супрун зазначила, що успіх лікування залежить від ранньої діагностики та правильного лікування.

Як повідомляли Українські Новини, після вживання риби з супермаркету чоловік потрапив з ботулізмом в реанімацію в Києві.

Раніше у Запорізькій області мати з дочкою поїли домашні консерви і підхопили ботулізм.

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