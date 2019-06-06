Супрун розповіла про симптоми ботулізму і як від нього вберегтися

Щоб уникнути ботулізму не варто вживати копчену, в'ялену або солону рибу без впевненості в її якості. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.\r\nТак, Супрун зазначила, що ботулізм - це харчове отруєння, обумовлене споживанням продуктів, в яких накопичився ботулотоксин, який є однією з найсильніших у природі отрут. Смертельна доза ботулотоксину для людини становить лише 0,3 мкг.\r\nСупрун порадила бути обережними не тільки з рибою, але також з іншими продуктами домашнього консервування - м'ясом, грибами і овочами. Якщо вони були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином - також можуть стати причиною інфікування.\r\nСупрун підкреслила, що потрібно забути про принцип "гаряче сирим не буває" – потрібно завжди ретельно дотримуватися норм теплової обробки продуктів.\r\nСимптоми захворювання найчастіше виникають через 7-24 годин після вживання зараженої їжі. Перша ознака зараження ботулізмом - порушення зору. Люди найчастіше скаржаться на "сітку або туман" перед очима, предмети двояться перед очима, читати досить важко, починається параліч очних м'язів.\r\nТакож виникає сильно виражена сухість у роті, тяжкість при ковтанні, підвищена стомлюваність, м'язова слабкість, запаморочення. Можуть з'явитися короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнення), здуття живота, запор, ураження м'язів шиї і кінцівок.\r\nПри найменшій підозрі на ботулізм необхідно звернутися до лікаря.\r\nСупрун зазначила, що успіх лікування залежить від ранньої діагностики та правильного лікування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вживання риби з супермаркету чоловік потрапив з ботулізмом в реанімацію в Києві.\r\nРаніше у Запорізькій області мати з дочкою поїли домашні консерви і підхопили ботулізм.