Бельгія не буде пом'якшувати карантин найближчим часом

Бельгія, яка почала пом'якшувати карантин 4 травня, ухвалила рішення відкласти подальше пом'якшення правил проведення громадських зборів. Причиною тому є новий спалах коронавірусу за останній час. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, прем'єр-міністр Софі Уілмс заявила, що рівень поширення коронавірусу знову перевищив 1, що вказує на поширення вірусу в країні в геометричній прогресії.

"Це означає, що епідемія посилюється, набирає чинності, навіть якщо зараз вона ще обмежена", - заявила вона.

Прем'єр заявила, що не може виключити повторного введення карантину в найбільш постраждалих районах.

Вона також сказала, що правила проведення заходів, які діяли раніше, зокрема, обмежують людей зустрічати не більш як 15 друзів на тиждень, зазначаючи, що рівень зараження був найвищим серед молоді.

Щоденна середня кількість нових випадків за останні сім днів станвила 96, що на 8% більше, ніж на попередньому тижні.

Загальне число випадків смерті, про які повідомив національний інститут громадського здоров'я, склав у середу 9788.

Як повідомляли Українські Новини, Бельгія заявила, що не буде відкривати кордони з третіми країнами найближчим часом.