Обама пообіцяв Путіну, що врегулює "українське питання", якщо Росія "зупиниться" на Криму

Президент Росії Володимир Путін заявляв у переговорах з тодішнім радником Президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, що тодішній президент США Барак Обама в 2014 році обіцяв врегулювати "українську конфронтацію", якщо Росія не зробить Україні ніяких подальших дій після анексії Криму.

Про це Болтон написав у своїх мемуарах.

Переговори відбулися наприкінці червня 2018 року в рамках візиту Болтона в Росію з метою підготовки зустрічі Трампа і Путіна.

"Він (Путін) сказав, що Обама у 2014 році ясно сказав, що якщо Росія не піде далі ніж анексія Криму, Українську конфронтацію буде врегульовано", - пише Болтон.

Радник Трампа повідомляє, що Путін в переговорах зайняв жорстку позицію відносно України, заявивши про незаконність військової допомоги США і відкинув навіть можливість обговорення статусу Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Болтон обіймав посаду радника Президента США Дональда Трампа з національної безпеки у 2018-2019 роках.

У лютому-березні 2014 року, після перемоги Євромайдану в Києві та втечі Президента Віктора Януковича, Росія анексувала Крим, що не було визнано світовим товариством.

З квітня почалися військові дії в Донецькій і Луганській областях між українською армією і підтримуваними Росією сепаратистами з масовою участю російських добровольців і кадрових військових.