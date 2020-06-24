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24 червня 2020, середа, 16:59 11
Америка 2020-06-24T18:45:03+03:00
Українські Новини
Обама пообіцяв Путіну, що врегулює "українське питання", якщо Росія "зупиниться" на Криму

Обама пообіцяв Путіну, що врегулює "українське питання", якщо Росія "зупиниться" на Криму

Ольга Фандорина
Барак Обама, Воєнний стан, Мемуари Болтона
Путін і Обама. Фото: rt.com
Путін і Обама. Фото: rt.com

Президент Росії Володимир Путін заявляв у переговорах з тодішнім радником Президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, що тодішній президент США Барак Обама в 2014 році обіцяв врегулювати "українську конфронтацію", якщо Росія не зробить Україні ніяких подальших дій після анексії Криму.

Про це Болтон написав у своїх мемуарах.

Переговори відбулися наприкінці червня 2018 року в рамках візиту Болтона в Росію з метою підготовки зустрічі Трампа і Путіна.

"Він (Путін) сказав, що Обама у 2014 році ясно сказав, що якщо Росія не піде далі ніж анексія Криму, Українську конфронтацію буде врегульовано", - пише Болтон.

Радник Трампа повідомляє, що Путін в переговорах зайняв жорстку позицію відносно України, заявивши про незаконність військової допомоги США і відкинув навіть можливість обговорення статусу Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Болтон обіймав посаду радника Президента США Дональда Трампа з національної безпеки у 2018-2019 роках.

У лютому-березні 2014 року, після перемоги Євромайдану в Києві та втечі Президента Віктора Януковича, Росія анексувала Крим, що не було визнано світовим товариством.

З квітня почалися військові дії в Донецькій і Луганській областях між українською армією і підтримуваними Росією сепаратистами з масовою участю російських добровольців і кадрових військових.

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