За добу в Київській області зросла кількість нових випадків COVID-19

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 14 липня порівняно з попередньою добою збільшилась на 38 осіб до 3 128.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 15 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 3 128 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 264 дітей та 530 медичних працівників... Всього за період епідемії в Київській області померло 58 хворих з підтвердженим COVID-19", — сказано в ньому.

За добу підтверджені 38 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 5 дітей.

З хворих за минулу добу 8 осіб госпіталізовано, а решта 30 перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За звітну добу одужали 129 осіб, у тому числі 11 дітей.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 527 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу — 19 повідомлень.

Встановлено медичне спостереження за 11 380 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня кількість хворих на коронавірус Київської області збільшилася на 22 людини до 3 090, кількість померлих не змінилося.

Тим часом, станом на 15 липня 6 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня.