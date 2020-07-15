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15 липня 2020, середа, 15:57 9
Суспільство 2020-07-15T16:34:32+03:00
Українські Новини
Після негативних тестів на коронавірус не вдавалося вимкнути додаток "Дій вдома" — реакція Мінцифри

Після негативних тестів на коронавірус не вдавалося вимкнути додаток "Дій вдома" — реакція Мінцифри

Ольга Фандорина
Мінцифри, самоізоляція, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, правила самоізоляції, Дій вдома
Дій вдома. Фото: play.google.com
Дій вдома. Фото: play.google.com

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що навіть після наявності негативного тесту на коронавірус не вдавалося припинити програму "Дій вдома". Більше того, ніхто не міг відповісти куди звертатися з питанням про припинення її дії. А міністерство цифрової трансформації заявляє про відповідальність лабораторій за внесення результатів тестів на коронавірус у додаток для контролю самоізоляції "Дій вдома".

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Міністерства цифрової трансформації Анастасія Римарчук.

"Є розпорядження, яким чітко сказано, що Центр громадського здоров'я повинен забезпечити лабораторіям можливість вносити дані щодо результатів ПЛР-тестів", - сказала вона.

Римарчук зазначила, що після цього Мінцифри отримує номер телефону особи з негативним ПЛР-тестом і припиняє роботу програми для такої особи.

З її слів, Мінцифри займається виключно технічною стороною питання і не має доступу до бази даних.

"База нам не належить, ми її власниками не є", — підкреслила вона.

Згідно з розпорядженням, отриманим від Римарчук, від 30 червня 2020 року, яке підписав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, лабораторії дійсно повинні самостійно вносити дані про результати тесту на коронавірус в Електронну систему спостереження за інфекційними захворюваннями.

Тільки після цього Мінцифри отримує номер телефону без інших особистих даних і виводить номер з системи.

Як повідомляли Українські Новини, громадяни, що погодилися при в'їзді в Україну на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", не підлягають обсервації.

Міністерство цифрової трансформації створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.

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