У Чехії знову зіткнулися два потяги: є загиблі

У Чехії, де тиждень тому сталося зіткнення двох поїздів, 14 липня, близько 21:30 сталося зіткнення пасажирського і вантажних поїздів, є жертви. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Aktualne.

Як повідомляє відомство, зіткнення сталося неподалік від міста Ческі Брід під Прагою. Як розповіли пожежники, пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії.

В пасажирському поїзді, що прямував з Праги в Річани-над-Лабем, перебувало від 100 до 120 осіб. Поїзд з пасажирами зійшов з рейок після удару.

Два тяжко поранених пацієнта були доставлені гелікоптерами в лікарні. Водій пасажирського потяга загинув.

За даними рятувальників, 4 людини зазнали серйозних поранень, 31 пасажир — легких поранень. Серед поранених 8 неповнолітніх. Залізнична інспекція говорить про 23 постраждалих.

Причина аварії поки не встановлена. За попередньою інформацією, це не був технічний збій. Ймовірно, водій пасажирського поїзда пропустив сигнал зупинки.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 14 липня, у Польщі розбився легкомоторний літак.