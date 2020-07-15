У СБУ розповіли про популярні шахрайські схеми з виманювання грошей у громадян

Служба безпеки України припинила діяльність 25 нелегальних call-центрів, які видурювали гроші у громадян.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Протягом 2019-2020 років Служба безпеки України припинила діяльність 25 нелегальних call-центрів з оборотом у десятки мільйонів гривень, які брали участь в шахрайських схемах з виманювання у громадян грошей в інтернеті", — сказано в ньому.

Зазначається, що обсяги такого шахрайства ростуть одночасно з поширенням електронної комерції, досить часто call-центри є одними з ланцюжків злочинного механізму.

Завдяки діям правоохоронців за цей період було проведено 45 обшуків у організаторів угод, вилучено понад 600 одиниць обладнання, 14 особам оголошено підозру у скоєнні кримінальних злочинів.

Наприклад, у червні 2020 року була викрита організована злочинна група у Кривому Розі.

Її учасники видурювали у громадян персональні дані, ініціювали нібито "відновлення" сім-карт, а потім оформляли від чужого імені онлайн кредити.

Таким чином шахраї викрали понад 1 млн гривень у громадян.

Від угоди постраждало понад 300 осіб.

Чотирьох людей з групи затримано, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу.

Загалом кіберспеціалісти СБУ зазначають, що найбільш поширені схеми у шахраїв: виманювання у громадян персональних даних або реквізитів банківських карт, втягування їх у псевдоінвестиційні проекти, оформлення кредитів на чуже ім'я, продаж фальсифікованих або відсутніх товарів.

Зазначено, що до роботи цих фейкових call-центрів організатори залучають студентів, іноземців, малозабезпечених і досить часто використовують потужності російських компаній, що знаходяться під санкціями в Україні.

"Для комплексної протидії шахрайству кіберспеціалісти СБУ не тільки проводять загальнодержавні спецзаходи, а і рекомендують громадянам підвищувати свою обізнаність у цьому питанні. Зокрема, не рекомендується розкривати особисту інформацію і дані банківських карток і не фіксувати їх на сумнівних веб-ресурсах, консультуватися тільки в call-центрах банків, де ви обслуговуєтесь, не брати участь у підозрілих фінансових операцій та проектах", — сказано в повідомленні.

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