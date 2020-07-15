підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • Понад 8,7 тис пацієнтів з COVID-19 одужали за минулу добу в Пакистані
15 липня 2020, середа, 14:59 12
Азія 2020-07-15T16:15:03+03:00
Українські Новини
Понад 8,7 тис пацієнтів з COVID-19 одужали за минулу добу в Пакистані

Понад 8,7 тис пацієнтів з COVID-19 одужали за минулу добу в Пакистані

Павло Твердохліб
Медицина, Пакистан, Пандемія, Коронавірус, Ісламабад
COVID-19 в Пакистані. Фото: thekashmirimages.com
COVID-19 в Пакистані. Фото: thekashmirimages.com

В той час, як за минулу добу в Україні було госпіталізовані 224 хворих коронавирусной інфекцією, у Пакистані за останні 24 години вилікувалися ще 8 739 пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

До цього часу в країні було відновлено здоров'я в цілому 170 656 осіб, раніше діагностованих з коронавірусом. В основному одужання відбулося в Пенджабі і Сінді, де на сьогоднішній день 63 977 і 63 829 осіб виграли битву з вірусом.

Між тим, з виявленням 1 979 нових випадків коронавіруса по всій країні 13 липня загальна кількість випадків досягла 253 604. Станом на 14 липня в країні налічувалося 77 628 активних випадків COVID-19.

В даний час 4 тис пацієнтів госпіталізовано в 733 лікарнях з установами COVID по всій країні. Аналогічним чином, ще 50 пацієнтів з COVID-19 померли за останні 24 години, після чого число смертельних випадків зросло до 5 320.

До цього часу в Сінді зареєстровано 106 622 випадки коронавірусу і 1 826 випадків смерті; В Пенджабі 87 492 випадки і 2 026 випадків смерті, а в Хайбер-Пахтунхва - 30 747 випадків і 1 106 випадків смерті.

Крім того, в Ісламабаді на даний момент виявлено 14 202 випадки захворювання COVID-19, та 155 з них призвели до смерті.

В Белуджистані тестування  11 192 осіб дало позитивний результат, а 126 померли; в Гілгіт-Балтистане 1694 людини заразилися вірусом, а 36 померли, в той час як в Азад-Кашмірі до теперішнього часу виявлено 1655 випадків захворювання та зареєстровано 45 смертей.

Більше новин про: Медицина Пакистан Пандемія Коронавірус Ісламабад

Замість відновлення гігантських зарплат в держкомп...
У Пакистані відзначають чергову річницю широкомасш...
Через карантин у світі дефіцит велосипедів...
ЄС оголосив тендер на постачання ліків для інтенси...
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
"Суспільне ТБ" в Черкасах показує менше години місцеві телепрограми 16:31
Рейтинг Зеленського у липні зріс, Бойка і Порошенка — впав, — Центр Разумкова і "Демініціативи" 16:04
У Чехії знову зіткнулися два потяги: є загиблі 16:00
Після негативних тестів на коронавірус не вдавалося вимкнути додаток "Дій вдома" — реакція Мінцифри 15:57
Влада змінює території районів для себе, а не для людей, – Бойко 15:34
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok