Понад 8,7 тис пацієнтів з COVID-19 одужали за минулу добу в Пакистані

В той час, як за минулу добу в Україні було госпіталізовані 224 хворих коронавирусной інфекцією, у Пакистані за останні 24 години вилікувалися ще 8 739 пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

До цього часу в країні було відновлено здоров'я в цілому 170 656 осіб, раніше діагностованих з коронавірусом. В основному одужання відбулося в Пенджабі і Сінді, де на сьогоднішній день 63 977 і 63 829 осіб виграли битву з вірусом.

Між тим, з виявленням 1 979 нових випадків коронавіруса по всій країні 13 липня загальна кількість випадків досягла 253 604. Станом на 14 липня в країні налічувалося 77 628 активних випадків COVID-19.

В даний час 4 тис пацієнтів госпіталізовано в 733 лікарнях з установами COVID по всій країні. Аналогічним чином, ще 50 пацієнтів з COVID-19 померли за останні 24 години, після чого число смертельних випадків зросло до 5 320.

До цього часу в Сінді зареєстровано 106 622 випадки коронавірусу і 1 826 випадків смерті; В Пенджабі 87 492 випадки і 2 026 випадків смерті, а в Хайбер-Пахтунхва - 30 747 випадків і 1 106 випадків смерті.

Крім того, в Ісламабаді на даний момент виявлено 14 202 випадки захворювання COVID-19, та 155 з них призвели до смерті.

В Белуджистані тестування 11 192 осіб дало позитивний результат, а 126 померли; в Гілгіт-Балтистане 1694 людини заразилися вірусом, а 36 померли, в той час як в Азад-Кашмірі до теперішнього часу виявлено 1655 випадків захворювання та зареєстровано 45 смертей.