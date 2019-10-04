Примати за 12 млн доларів: картина парламенту Бенксі пішла за рекордну суму на аукціоні

Картина британського андерграундного художника стріт-арту Бенксі, на якій зображена Палата громад з приматами, була продана за рекордні 12 мільйонів доларів (9,9 млн фунтів стерлінгів) після того, як у Парижі з концертного залу "Батаклан" вкрали картину Бенксі

Про це йдеться в повідомленні Sotheby's у мікроблозі Twitter.

"Безглузда робота" Бенксі. Монументальна картина Палати громад, переповнена парламентськими приматами, продається під оплески за ціною 9 879 500 фунтів стерлінгів", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що картина була продана після 13-хвилинної битви за неї на аукціоні і за вартість вище рекордної у 9 разів. Сума перевищила спочатку задану на аукціоні майже в 6 разів.

Раніше найдорожча робота Бенксі оцінювалася покупцем у 1,8 млн доларів.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 - 9 times its previous record - after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH — Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019

Як повідомляли Українські Новини, у Лондоні з'явилося зображення можливого авторства Бенксі. Раніше зображену на гаражі фреску Бенксі продали за 130 тис. доларів.