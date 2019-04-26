У Лондоні з'явилося зображення можливого авторства Бенксі

Біля Мармурової Арки в Лондоні імовірно з'явилася нова робота Бенксі на тлі протестів проти зміни клімату організації Extinction Rebellion.

Твір мистецтва, який ще не підтверджено як Бенксі, з'явився в один час з недавніми протестами активістів боротьби за клімат, пише газета Evening Standard.

Поряд з зображенням дитини з емблемою акції протесту, на ньому написано: "З цього моменту закінчується відчай і починається тактика".

Рано в п'ятницю, люди вже збиралися біля Мармурової Арки - єдиного санкціонованого поліцією місця протесту - щоб сфотографувати роботу.

Експерти з робіт Бенксі впевнені, що нова картина "Мармурова Арка" є справжньою, за оцінками, вона може коштувати більш ніж 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Вуличний художник-анонім ще не підтвердив, що це його твір, але експерти заявили, що його якість і стиль вказують на його справжність.

Як повідомляли Українські Новини, графіті Бенксі в Києві виявилися підробкою.

Раніше Бенксі оголосив онлайн-лотерею своєї нової скульптури для потреб біженців. Також у грудні Бенксі показав своє нове шедевральне графіті.