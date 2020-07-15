Провайдер "Ланет" заявляє про тиск з боку "1+1 Media"

Провайдер телекомунікаційних послуг компанія "Ланет" (Київ) заявляє, що компанія "1+1 Media" (Київ) перешкоджає введенню діяльності мережі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці мережі "Ланет" у Facebook, передають Українські Новини.

"Керівництву мережі "Ланет" зателефонував Андрій Мальчевський - директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення групи "1+1 Media". У розмові представник медіагрупи наполягав на виключенні з пакетів телебачення мережі "Ланет" переліку телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в незакодованому вигляді. До переліку таких каналів входять: Сонце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Eко TV, Малятко, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music та інші", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що керівництво "1+1 Media" відправило лист про припинення співпраці з мережею "Ланет" для прискорення рішення про виключення каналів із телепакетів; лист було отримано 8 липня (лист датований 23 червня).

Мережа "Ланет" запропонувала відкликати припинення чинності договору, але керівництво "1+1 Media" відхилило таку пропозицію.

"Прямий тиск із боку "1+1 Media", який користується своїм становищем на ринку, має на меті заподіяння збитків невеликим "нішевим" телеканалам і позбавлення доступу до аудиторії. Мережа "Ланет" співпрацює з незалежними українськими мовниками, керуючись інтересом аудиторії до наповнення каналів, ретельно дотримуючись умов співпраці, незважаючи на розмір і масштаби телеканалу. Втручання "1+1 Media" в господарську діяльність мережі неприпустиме, а також перешкоджає відносинам з іншими гравцями ринку", - йдеться в повідомленні.

Мережа "Ланет" вимагає від керівництва "1+1 Media" утриматися від тиску на провайдерів і незалежних мовників.

"Ланет" також зазначає, що хоче продовжити мовлення телеканалів "1+1", "Сонце" та інших на підставі підписаних раніше договорів.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "1+1" мали позапланово перевірити через показ серіалу російською мовою. Раніше в "1+1 медіа" пообіцяли перевірити, чи дійсно Марченко володіє часткою телеканалу.