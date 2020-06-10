У "1+1 медіа" пообіцяли перевірити, чи дійсно Марченко володіє часткою телеканалу

Оксана Марченко є бенефіціарним власником компанії Bolvik Ventures Ltd з Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" : "1+1 медіа" перевіряє дану інформацію про володіння дружиною голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Віктора Медведчука Оксаною Марченко часткою в структурі власності телеканалу "1+1".

Про це йдеться в повідомленні на сайті "1+1 медіа", передають Українські Новини.

"Для 1+1 медіа" ця інформація є новою. Зараз юристи групи направили відповідні запити до компаній, які входять в структуру власності телеканалу. Офіційний коментар "1+1" медіа з'явиться після перевірки інформації", - сказано в ньому.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що кілька юридичних осіб, які перебувають у структурі власності телеканалу "1+1", належать Оксані Марченко.

Ресурси посилаються на дані, зазначені в декларації Віктора Медведчука.

Як повідомляли Українські Новини, Медведчук задекларував 62 млн гривень доходів і 59 млн витрат, дружина - 262 млн гривень доходів і 1,8 млн євро готівки за 2019 рік.

Також Оксана Марченко володіє нафтовим бізнесом в Росії.