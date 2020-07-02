Телеканал "1+1" позапланово перевірять через показ серіалу російською

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" (логотип "1+1"), який нещодавно перевіряли через показу карти України без Криму у випуску новин "ТСН", через ознаки порушення вимог мовного законодавства під час показу серіалу "Кухня".

Про це сказано в повідомленні ради, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у період з 27 по 30 квітня Нацрада зафіксувала, що телеканал "1+1" демонстрував серіал "Кухня" (виробник - Росія) російською мовою з українськими субтитрами, що є ознакою порушення вимог абзацу другого частини п'ятої статті 10 та пункту" та "частини першої статті 59 закону "Про телебачення і радіомовлення".

Зазначається, що ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" має державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (посерійно) "Кухня" з ексклюзивним правом показу, і згідно з цим прокатним посвідченням мовою поширення є українська.

Національна рада перевірить діяльність телеканалу "1+1" на наявність відповідних порушень; результати перевірки регулятор розгляне на своєму засіданні затвердить відповідне рішення.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування, 40,2% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають недоцільним введення квот на українську мову на радіо і телебаченні.

Тим часом, Володимир Зеленський на пресконференції до першої річниці його президентства заявив, що виступає за перегляд квот мовлення українською мовою на телебаченні.