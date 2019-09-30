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30 сентября 2019, понедельник, 06:10 101
Lifestyle 2019-09-30T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Рош ха-Шана или еврейский Новый год: как отмечают праздник

Сегодня Рош ха-Шана или еврейский Новый год: как отмечают праздник

Традиция макать яблоко в мед на еврейский Новый год. Фото: pixabay
Традиция макать яблоко в мед на еврейский Новый год. Фото: pixabay

Сегодня, 30 сентября, празднуется еврейский Новый год – Рош ха-Шана. В праздник следует проанализировать свои поступки, слова и мысли за прошедший год, после чего подготовить себя к приходу нового. Подробнее о традициях праздника расскажут Українські Новини.

Рош ха-Шана – еврейский двухдневный праздник наступления нового года. Это время, когда близкие обмениваются подарками и поздравлениями. В семейном кругу готовится праздничной стол с богатыми блюдами, символизирующими благополучный и счастливый приходящий год.

Часто на столе можно увидеть рыбу, как символ плодородия, овощи и фрукты, означающие также богатый урожай, баранью голову, чтобы быть впереди всех, "во главе", сладкую халу для здоровья, а также иногда можно встретить морковь, нарезанную кружками, как монеты – символ богатства.

В начале пиршества положено обмакнуть кусочек яблока в мед, чтобы начать новый год сладко. Иногда вместо яблока в мед макают халу – еврейский традиционный праздничный хлеб.

В преддверии Нового года стоит осмыслить свое поведение за прошлый год и пожелать себе того, чего не достает, а также обдумать, как исправить недостатки и плохие поступки.

Считается, что в этот день решается кому жить в следующем году, а кому умереть, предопределяется судьба и богатство.  

Одной из традиций Рош ха-Шана является трубление в еврейский музыкальный инструмент, сделанный из рога животного – шофар. Такой обычай может означать "коронование Творца Мира", извещение инструментом о Его величии.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 29 сентября, прошла годовщина трагедии Бабьего Яра.

В апреле евреи отметили один из главных праздников – Песах.

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