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11 червня 2020, четвер, 11:38 11
Суспільство 2020-06-11T12:45:03+03:00
Українські Новини
Коцюбинське можуть приєднати до Києва

Коцюбинське можуть приєднати до Києва

Ольга Фандорина
Київ, Коцюбинське, Приєднання до Києва, Ірпінь, законопроєкт
Коцюбинське. Фото: youtube
Коцюбинське. Фото: youtube

31 депутат Верховної Ради пропонує парламенту приєднати селище міського типу Коцюбинське до Києва.

Про це сказано в законопроєкті № 3620, зареєстрованому в Раді 9 червня, передають Українські Новини.

Документом пропонується змінити межі Київської області та Києва, включивши територію смт Коцюбинське в місто Київ.

Відповідна ініціатива пояснюється тим, що селище не має шляхів автомобільного сполучення з жодним населеним пунктом, крім Києва, не входить в жоден адміністративний район Києва і підпорядковане у сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді.

Згідно з пояснювальною запискою, сьогодні Ірпінь залишається складною адміністративно-територіальною одиницею, що призводить до низки правових колізій, компетенційних спорів та проблемних питань у сфері бюджетних, земельних, податкових відносин, власності, породжує проблеми в соціальних і гуманітарних сферах.

Крім цього, денний стаціонар лікарні в Коцюбинському закритий в 2019 році, а автобусного сполучення між Коцюбинським та містом Ірпінь немає.

Стаціонарне лікування жителів селища здійснюється у смт Буча, що ускладнює отримання своєчасної медичної допомоги.

Велика частина житлової інфраструктури Коцюбинського забезпечується підприємствами Києва, зокрема водопостачання та опалення.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд визнав незаконним рішення про приєднання Коцюбинського до Ірпеня.

Верховний суд вважає незаконним приєднання Коцюбинського до Ірпеня.

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