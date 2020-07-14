Комунальники отримають доступ у квартири українців: що прописано в скандальному законопроєкті

Тоді як за борги з комунальних послуг можуть відібрати квартиру, в Україні "слуги народу" підготували скандальний законопроєкт №2458 до другого читання, його 13 липня відправили на доопрацювання. Якщо в першому варіанті документа доступ в житло дозволяли за будь-яке порушення договору, то зараз таке право отримає тільки представник газового оператора.

При цьому операторам дозволять через 30 днів після попередження відключати боржників від блакитного палива, пише Обозреватель

Комунальникам дозволять вриватися в квартири українців

У першій редакції законопроєкту говорилося, що за порушення умов договору (в тому числі і за борги) постачальник міг ввірватися в квартиру. Автор законопроекту Євген Пивоваров запевнив, що цю норму до другого читання приберуть.

Проте в результаті її не прибрали, а всього лише перефразували. Тепер у документі написано: "Представник оператора газорозподільної системи або іншого підприємства, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, має право доступу до житла". Це нібито повинно забезпечити безпеку. Мовляв, якщо в квартирі витік, постачальник має право в неї потрапити.

Юрист Олександр Плахотник впевнений: така формулювання порушує ст. 30 Конституції України (щодо недоторканності житла).

"Якщо б у документі йшлося про доступ житло за умови, що без такого доступу представника оператора була б загроза життю, тоді не було б претензій. Зараз незрозуміло, що може бути підставою для доступу в житло, чи не стане заборгованість причиною для того, щоб потрапити в квартиру і примусово відключити газопостачання", – говорить Плахотнік.

В новому законопроекті пропонують дати доступ в житло українців Сайт Ради

З такими висновками юриста погоджуються і у головному науково-експертному управлінні Верховної Ради. Там зазначають: "Запропоноване законопроектом положення щодо встановлення законодавством порядку доступу до житла є неприйнятним з огляду на положення Основного Закону (Конституції. – Ред.)"

Крім того, згідно з документом, відключити газ можуть за умови, якщо у будинку є заборгованість, про яку письмово попередили, і за 30 днів боржник ніяк не відреагував на претензію.

До речі, норму про доступ до помешкання не підтримували навіть співавтори законопроекту. Ще один з авторів законопроекту Юрій Камельчук також підтвердив у розмові з виданням: документ ухвалять без скандальної поправки. "Я уточнював, чи підтримується ця норма? Не підтримується. Якщо вона залишилася, вона повинна бути змінена або викинути взагалі. Якщо це так і залишиться, то я відкличу свій підпис і не буду голосувати в другому читанні", – сказав Камельчук.

Як і говорив Камельчук, норму змінили. Правда, її умови частково залишилися.

З мешканцями укладуть договори без їх згоди

"Кожен власник багатоквартирного будинку повинен був укласти договір у паперовому вигляді. Люди не хотіли бути ініціаторами цього самостійно. На 1 травня 2020 року дуже мало було договорів", – розповів виданню Пивоваров.

В українців був рік на те, щоб вибрати формат відносин з постачальником – колективний або індивідуальний. Якщо цей шанс проігнорувати, з кожним автоматично підпишуть індивідуальний договір, а з ним доведеться внести абонплату в розмірі 15-22 грн.

З одного боку, в Україні необхідно змінювати закон про житлово-комунальні послуги. Як мінімум потрібно вдосконалити питання підписання договорів. А ось з доступом до квартири є ціла низка питань. І хоча відключати комунальні послуги боржникам – загальносвітова практика, українська Конституція забороняє без загрози здоров'ю або без санкції суду втручатися в чужу нерухомість.

Раніше Українські Новини повідомляли, що депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх пропонують з 1 жовтня ввести обов'язкову реструктуризацію боргів за комунальні послуги населення.