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  • ВООЗ попередила про те, що коронавірус може передаватися повітряним шляхом
13 липня 2020, понеділок, 21:59 10
Світ 2020-07-13T23:00:01+03:00
Українські Новини
ВООЗ попередила про те, що коронавірус може передаватися повітряним шляхом

ВООЗ попередила про те, що коронавірус може передаватися повітряним шляхом

Елизавета Кесельман
ВООЗ, Пандемія, Коронавірус, Covid-19, Поширення коронавірусу, Пандемія коронавірусу, Зараження коронавірусом
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Ще в березні науковці та експерти заявили, що коронавірус осідає на поверхнях. Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що інфекція здатна передаватися в повітрі. Про це повідомляє Euronews.

Як зазначає відомство, понад 200 вчених закликали представників ВООЗ заявити про це і відшукати рішення проблеми.

У відомстві заявляють, що основною формою поширення коронавіруса є респіраторні краплі, які здатні передаватися через тісний контакт з інфікованими людьми. Єдина ж повітряна передача вірусу була в медичних установах під час медичних процедур, які генерують аерозолі.

Наразі обговорюється версія, що повітряна передача в людних місцях та місцях з поганою вентиляцією "не може бути виключена". У деяких дослідженнях до цього вже вказували на таку можливість.

Це може означати, що вірусні аерозолі можуть залишатися інфекційними в повітрі протягом певного проміжку часу. Але інші дослідження спростовують наявність вірусної РНК в повітрі за межами медичних закладів, зазначає ВООЗ, додаючи, що необхідні подальші дослідження.

Як повідомляли Українскькі Новини, вчені заявили, що лами та альпаки дають антитіла, які допоможуть створити "ефективну зброю" проти коронавірусу.

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