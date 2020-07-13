Лами та альпаки дають антитіла, які допоможуть створити "ефективну зброю" проти коронавірусу

Вчені зробили висновок, що антитіла, які виробляють лами та альпаки, можуть допомогти в розробці вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє ВВС Україна.

Зокрема, зазначається, що вчені з Інституту Розалінда Франкліна у Великій Британії використовували антитіла однією з лам на ім'я Фіфі, щоб розробити терапію, яка підвищує імунітет. Інформацію про дослідження опубліковано в журналі Nature Structural and Molecular Biology.

Дослідження передбачає "модифікацію" антитіл лами, які досить малі й набагато простіше структуровані, ніж антитіла в крові людини. Але цей розмір і структура означає, що їх можна "переробити" у лабораторії. Отриманий завдяки ламі "коктейль антитіл" може пройти клінічні випробування протягом кількох місяців.

"З антитілами лами у нас є ключі, які не зовсім підходять — вони потраплять у замок, але ними не вдасться повністю його відкрити", — заявив професор Джеймс Нейсміт і провідний дослідник.

Антитіла є частиною того, що відомо як адаптивна імунна система. Це молекули, які по суті перетворюються у відповідь на вторгнення вірусу або бактерій.

"Якщо ви будете заражені повторно, ваше тіло шукає будь-які (частинки вірусу) завдяки антитілам, які зосереджуються в них і руйнують їх", — пояснює професор Нейсміт.

Наголошується, що вже є дані про те, що кров, збагачена антитілами, взята у людей, які нещодавно одужали від коронавірусу, може використовуватися як лікування. Однак основний трюк цієї терапії антитілами, отриманими від лами, полягає в тому, що вчені можуть виробляти специфічні до коронавірусу антитіла на замовлення.

Невелика реконструйована частина антитіла лами також відома як нанотіло, зазначає професор Нейсміт.

"У лабораторії ми можемо зробити нанотіла, які надзвичайно добре вбивають живий вірус — краще, ніж майже все, що ми бачили. Вони неймовірно прекрасно вбивають вірус під час культивування", — додав він.

Нанотіла роблять це, пов'язуючи або захоплюючи те, що на зовнішній стороні капсули вірусу відомо як "шиповой білок". Саме "вимикання" цього шипа заважає йому отримати доступ до людських клітин.

"Ми можемо це зробити дуже швидко, тому якщо вірус зміниться раптово або ми отримаємо новий вірус, ми можемо розробити нові нанотіла в лабораторії", — резюмував професор.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у США почали випробування "коктейлю з антитіл", який запобігає виникнення коронавірусу в організмі.