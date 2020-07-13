Місцеві вибори і питання сфери ЖКГ. Чим займеться Рада в понеділок

У понеділок, 13 липня, Верховна Рада розглядатиме проєкт постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року, а також низку законопроєктів.

Про це йдеться у порядку денному позачергового засідання, передають Українські Новини.

Крім цього, парламентарії розглянуть законопроєкти для включення до порядку денного і прийняття рішень - №3659 про зміни в державний бюджет на 2020 рік, №3598 про запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу.

Також у порядку законопроєкти №3712 та №3712-1 про збільшення фінансування місцевих виборів, №3708 і №3708-1 в частині строку дії обмежень при нарахуванні заробітної плати.

Далі в першому читанні Рада має намір розглянути проєкт закону №3720 в частині удосконалення електронної форми документообігу в парламенті, у другому - №2424 - в частині удосконалення механізму справляння держзборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває в аеропорт України.

Парламентарі також мають намір розглянути в першому читанні законопроєкти № 3486 і 3486-1 про соціальний захист населення в період коронавірусної хвороби, у повторному першому читанні - №3012-2 про забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств на отримання земельної частки (паю), у другому читанні - №2458 про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Також Рада на позачерговому засіданні розгляне законопроєкти №3199 про можливості деяким підприємствам здійснювати продаж електричної енергії за договорами експорту електричної енергії без проведення аукціону, №3719, 3719-1, 3719-2 про розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та проєкт постанови №3815 про призначення в 2020 році іменних парламентських стипендій для молодих науковців - докторів наук.

Як повідомляли Українські Новини, законопроєкт "Про медіа" журналісти закликають Верховну Раду не розглядати цього тижня.

Крім того, 13 липня, на позачерговому засіданні ради, на прохання Зеленського, Верховна Рада розглядатиме скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину, які встановили на рівні не більше, ніж 47 тисяч гривень.