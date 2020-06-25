США почали випробування "коктейлю з антитіл", який запобігає виникнення коронавірусу в організмі

В Оксфорді почали тестувати нову вакцину від коронавірусу, а в Сполучених Штатах почали виготовляти суміш антитіл до COVID-19, які сприяють запобіганню виникнення коронавірусу в організмі. Її розробляє американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, компанія відчуває суміш з антитіл до COVID-19 на чотирьох категоріях людей:

яких госпіталізували з коронавірусом; які мають симптоми хвороби, але не госпіталізовані; на здорових людях з високим ризиком зараження коронавірусом; здорових людей, які мали тісний контакт з людиною з COVID-19.

"Ми створили унікальний антивірусний коктейль з антитіл, має потенціал як запобігати коронавірусну інфекцію, так і лікувати її, а ще випереджати "вивільнення" вірусу, що є важливим застереженням у світлі нинішньої глобальної пандемії", — зазначив співзасновник і голова Regeneron Джордж Янкопоулос.

Для "коктейлю" вчені використовували два види антитіл, після чого перетворили їх у ліки.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив про те, що готується проводити масове тестування на антитіла до коронавірусу.