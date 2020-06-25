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  • США почали випробування "коктейлю з антитіл", який запобігає виникнення коронавірусу в організмі
25 червня 2020, четвер, 15:34 4
Світ 2020-06-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
США почали випробування "коктейлю з антитіл", який запобігає виникнення коронавірусу в організмі

США почали випробування "коктейлю з антитіл", який запобігає виникнення коронавірусу в організмі

Елизавета Кесельман
США, коронавірус у світі, Антитіла до коронавірусу
Вакцина. Фото: pixabay
Вакцина. Фото: pixabay

В Оксфорді почали тестувати нову вакцину від коронавірусу, а  в Сполучених Штатах почали виготовляти суміш антитіл до COVID-19, які сприяють запобіганню виникнення коронавірусу в організмі. Її розробляє американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, компанія відчуває суміш з антитіл до COVID-19 на чотирьох категоріях людей:

  1. яких госпіталізували з коронавірусом;
  2. які мають симптоми хвороби, але не госпіталізовані;
  3. на здорових людях з високим ризиком зараження коронавірусом;
  4. здорових людей, які мали тісний контакт з людиною з COVID-19.

"Ми створили унікальний антивірусний коктейль з антитіл, має потенціал як запобігати коронавірусну інфекцію, так і лікувати її, а ще випереджати "вивільнення" вірусу, що є важливим застереженням у світлі нинішньої глобальної пандемії", — зазначив співзасновник і голова Regeneron Джордж Янкопоулос.

Для "коктейлю" вчені використовували два види антитіл, після чого перетворили їх у ліки.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив про те, що готується проводити масове тестування на антитіла до коронавірусу.

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