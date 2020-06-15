Дієтологи назвали 3 продукти для молодості та краси

У вівторок, 16 червня, о 10:00 на "Інтері" вийде рейтинг "Корисної програми", присвячений трійці найкращих cуперфудов – продуктів натурального походження, які покривають максимум потреб організму в поживних речовинах. Ведучий Олександр Лук'яненко та експерти проекту розкажуть, які продукти сповільнюють старіння і допомагають надовго залишатися молодими і красивими.

Ягоди годжі, насіння чіа, спіруліна – цими суперфудами сьогодні вже нікого не здивуєш. Однак звичайні горіхи, гранат і гречка, виявляється, не менш корисні, хоча коштують в рази дешевше. У цих продуктах – висока концентрація вітамінів, нутрієнтів, мінералів, органічних кислот і антиоксидантів. Вони заряджають нас енергією і зміцнюють здоров'я. В чому секрет їх ефективності?

"Ці продукти – одні з найкращих в списку найбільш доступних суперфудів, – розповідає дієтолог Борис Скачко. – Горіхи, наприклад, – джерело корисних жирів і мінералів. Вони підвищують рівень антиоксидантів в крові, знижують ризик появи атеросклерозу і мають протизапальні властивості. Гречку прирівнюють до суперфуду, оскільки насичення після неї відбувається миттєво, при цьому відчуття ситості залишається на тривалий час. З усіх злаків гречка – незамінне джерело заліза і антиоксидантів, тому її рекомендують включати в раціон всім, хто страждає анемією. І, нарешті, незамінне джерело вітамінів і антиоксидантів – гранат! Він підвищує рівень гемоглобіну, регулює травлення, а також дуже важливий для здоров'я серця. Додайте в свій раціон ці продукти і будьте здорові!"

Як правильно вживати горіхи, гречку та гранат і на що звертати увагу при покупці? Який з цих продуктів стане лідером рейтингу і буде названий найкориснішим? Чим цінні екзотичні суперфуды – насіння чіа, спіруліна, ягоди годжі? І які дієтичні страви можна приготувати з суперфудів, глядачі дізнаються завтра, 16 червня, о 10:00 ток-шоу "Корисна програма" на телеканалі "Інтер". Зіркові гості випуску – співачка Наталія Валевська, телеведуча Катерина Виноградова, співак Василь Бондарчук.

Також на цьому тижні глядачі "Інтера" побачать інші спецвипуски "Корисної програми".

У середу, 17 червня, о 10:00 на "Інтері" – ТОП-3 продуктів для чоловічого здоров'я.

Загальні принципи здорового харчування єдині для всіх: більше овочів і фруктів, менше калорій, солі і цукру. Але є деякі продукти, які по-особливому впливають саме на чоловіче здоров'я. На думку експертів "Корисної програми", надовго зберегти молодість, силу і енергію чоловікам допоможуть яловичина, короп і помідори. Чому так важливо червоне м'ясо в чоловічому раціоні? Чи можна поліпшити фізичну форму, вживаючи яловичину? Чим саме корисний короп для чоловічого організму? Який сорт томатів краще вибрати для салату? І як при купівлі відрізнити небезпечний овоч від екологічно чистого?

У четвер, 18 червня, о 10:00 на "Інтері" – ТОП-3 протизапальних продуктів.

Найкращий спосіб відтермінувати старість – вживати продукти з протизапальними властивостями: сою, імбир і ананас. Вони добре впливають на роботу кишечника і мозку, а також зміцнюють імунну систему. У чому перевага кожного з цих продуктів? Як розібратися в їх якості? На що варто звертати увагу при покупці? Які незвичайні страви можна приготувати з них? І хто займе перший рядок рейтингу цієї програми і отримає звання найефективнішого протизапального продукту?

У п'ятницю, 19 червня, о 10:00 в ефір "Інтера" вийде спецвипуск "Корисної програми", присвячений рейтингу популярних страв для святкового столу.

Новий рік, день народження або весілля... Важко уявити українське застілля без улюблених страв: червоної ікри, солінь і холодцю. Вони присутні буквально на кожному святковому столі. Як відрізнити якісну ікру від підробки? Які соління краще – фабричні або домашні? Можна їсти холодець і не товстіти? Смачні рецепти та професійні поради – у спеціальному випуску "Корисної програми" на телеканалі "Інтер".

А в суботу, 20 червня, о 10:00 на "Інтері" – ТОП-3 самих корисних цитрусових.

Сонячні, соковиті, смачні... Цитрусові – найбільш популярні і поширені плоди у світі. Вони мають багато корисних властивостей, тому неодмінно повинні бути в нашому раціоні круглий рік. Завдяки великій кількості вітаміну С вони допомагають ефективно боротися з авітамінозом, зміцнюють імунітет і є потужними антиоксидантами. Який же з плодів виявиться найбільш корисним – апельсин, лимон або грейпфрут? На що звернути увагу, щоб вибрати якісний продукт? Як позбавитися від гіркоти грейпфрута? У чому користь апельсинової шкірки? Скільки можна випити соку цитрусових без шкоди для здоров'я? І які незвичайні страви можна з них приготувати?