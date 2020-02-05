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05 лютого 2020, середа, 09:07 21
Фінанси 2020-02-05T11:28:09+02:00
Українські Новини
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%

Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%

Сергій Жолобецький
Мінекономіки, ВВП, Зріст Економіки
Економіка в минулому році зросла на 3,3%
Економіка в минулому році зросла на 3,3%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює зростання ВВП в 2019 році до 3,3%.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"За результатами 2019 економічна активність зберігалася на досить високому рівні - темп зростання ВВП оцінено в 3,3%, що майже збігається з показником 2018 року", - йдеться в ньому.

У той же час, змінилися драйвери зростання.

Так, істотно сповільнилося зростання зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності - до 1,6% в цілому за 2019, а в останні місяці року навіть спостерігалося його падіння.

Перш за все, це відбувалося за рахунок виробничої сфери.

Також, незважаючи на черговий рекорд врожаю зернових, сповільнилося сільське господарство.

Зате високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та ряді галузей сфері послуг.

Ключові фактори, які впливали на економічну активність в 2019 році: стабільно висока інвестиційна активність; рекордний урожай зернових; ослаблення глобального попиту на тлі посилення торгових воєн; зростання купівельної спроможності населення; зміцнення обмінного курсу гривні.

В 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

Проте дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже склалися в попередніх періодах структурних дисбалансів і накопичених проблем, трохи стримувати зростання економіки в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ оцінює зростання ВВП за підсумками 2019 року у 3,3%.

Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

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