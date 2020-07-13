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  • У 1 півріччі Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 31,7%
13 липня 2020, понеділок, 11:48 13
Економіка 2020-07-13T14:00:03+03:00
Українські Новини
У 1 півріччі Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 31,7%

У 1 півріччі Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 31,7%

Александр Дмитриенко
Хімічна промисловість, Дмитро Фірташ, Хімпром
Видобуток ільменітової руди. Фото: пресслужба Group DF
Видобуток ільменітової руди. Фото: пресслужба Group DF

У той час, як "Велта" підписала 5-річний контракт на постачання ільменіту вартістю 100 млн доларів для потреб північноамериканського ринку з Traxys Group, у 1-му півріччі 2020 року у порівнянні з 1-м півріччям 2019 року підприємства (входять до Group DF) Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат (Міжрічинський ГЗК) і "Валки-Ільменіт" (обидва - Житомирська область) збільшили виробництво ільменітового концентрату на 31,7% до 66,9 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"Не дивлячись на проблеми, пов'язані з поширенням COVID 19, обидва ГЗК повністю виконали поставлені виробничі завдання. 100% контрактів на постачання готової продукції українськими та іноземними партнерами виконані. Комбінати поставили українським споживачам 64% продукції, європейським клієнтам експортовано 36% продукції", – прокоментував голова компаній "Валки-Ільменіт" і "Міжрічинський ГЗК" Сергій Косенко.

За 6 місяців 2020 року сукупні капітальні інвестиції в ТОВ "Валки-Ільменіт" і ТОВ "Міжрічинський ГЗК" перевищили 32 млн гривень.

"Акціонер вірить в цей бізнес і продовжує інвестувати. Це дає хороший ефект – поліпшується операційна ефективність бізнесу, зростають виробничі показники. Купівля необхідного устаткування, своєчасне оновлення основних фондів і наявність нової гірничо-збагачувальної фабрики дають можливість більш ефективно вибудовувати виробничі ланцюжки. Інвестиції, удосконалення всіх внутрішніх бізнес-процесів, мотивація персоналу та впровадження самих сучасних інновацій дозволяють в комплексі домагатися найкращих виробничих результатів. Це дає хороший соціальний ефект – робочі місця і податки", – підкреслив Косенко.

Зокрема, зростання податкових відрахувань склав 16,5% (до бюджетів різних рівнів було сплачено 50,9 млн гривень, а середня зарплата на комбінатах досягла 13,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2% до 150 тис. тонн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два чинних ГЗК (Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт") і два споруджуваних ГЗК - Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область).

Максимальна проєктна потужність Міжрічинського ГЗК становить 180 тис. тонн ільменітового концентрату на рік, а "Валки-Ільменіт" – 65 тис. тонн.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Засновник і власник Group DF, бізнесмен Дмитро Фірташ.

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