В 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2%

У 2019 порівняно з 2018 роком підприємства Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат (Міжрічинський ГЗК) і "Валки-Ільменіт" (обидва - Житомирська область), які входять до Group DF, збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2%, або на 10 тис. тонн до 150 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

При цьому видобуток ільменітової руди збільшився на 13,7% з 2,8 млн куб. м у 2018 році до 3,2 млн куб. м у 2019 році.

"Виробничі плани виконано, акціонер продовжує інвестувати в наші підприємства. Ми продовжуємо впевнено зростати. Зростання, якого ми досягли в 2019 році, в тому числі пов'язане зі введенням в експлуатацію нової сучасної фабрики доведення на Міжрічинському ГЗК. Раніше збагачення руди ми робили в зовнішнього підрядника, а зараз - на своїй фабриці. Це дозволило нашим комбінатам знизити виробничі ризики і дало можливість бізнесу стати більш стійким", - прокоментував директор Межиріченського ГЗК Дмитро Голик.

Згідно з повідомленням, в 2019 році комбінати були зосереджені на виконанні своїх зобов'язань перед українськими споживачами - майже 57% продукції було відвантажено державному підприємству "Сумихімпром", 43% продукції було експортовано європейським клієнтам.

При цьому збільшення обсягів виробництва двома гірничо-збагачувальними комбінатами дало прямий соціальний ефект: податкові відрахування і збори підприємств до бюджетів різних рівнів збільшилися на 60% і становили понад 100,1 млн гривень, середня заробітна плата на комбінатах зросла на 7% і становила 12, 9 тис. гривень.

У фабрику доведення на Межиріченському ГЗК було інвестовано 7 млн ​​доларів.

Фабрику введено в експлуатацію, вона здатна переробляти 250 тис. тонн чорнового концентрату на рік.

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Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два діючих ГЗК (Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт") і два споруджуваних ГЗК - Стремигородський (Житомирська область) і Мотронівський (Дніпропетровська область).

Максимальна проєктна потужність Межиріченського ГЗК становить 180 тис. тонн ільменітового концентрату на рік, а "Валки-Ільменіт" - 65 тис. тонн.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Засновник і власник Group DF - бізнесмен Дмитро Фірташ.