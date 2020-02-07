підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
ONLINE
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

  • Новини
  • Економіка
  • В 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2%
07 лютого 2020, пʼятниця, 15:28 12
Економіка 2020-02-07T17:00:04+02:00
Українські Новини
В 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2%

В 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2%

Александр Дмитриенко
Валки-Ільменіт, ільменіт, Межиріченський ГЗК, Group DF
Видобуток ільменітової руди. Фото: прес-служба Group DF
Видобуток ільменітової руди. Фото: прес-служба Group DF

У 2019 порівняно з 2018 роком підприємства Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат (Міжрічинський ГЗК) і "Валки-Ільменіт" (обидва - Житомирська область), які входять до Group DF, збільшили виробництво ільменітового концентрату на 7,2%, або на 10 тис. тонн до 150 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

При цьому видобуток ільменітової руди збільшився на 13,7% з 2,8 млн куб. м у 2018 році до 3,2 млн куб. м у 2019 році.

"Виробничі плани виконано, акціонер продовжує інвестувати в наші підприємства. Ми продовжуємо впевнено зростати. Зростання, якого ми досягли в 2019 році, в тому числі пов'язане зі введенням в експлуатацію нової сучасної фабрики доведення на Міжрічинському ГЗК. Раніше збагачення руди ми робили в зовнішнього підрядника, а зараз - на своїй фабриці. Це дозволило нашим комбінатам знизити виробничі ризики і дало можливість бізнесу стати більш стійким", - прокоментував директор Межиріченського ГЗК Дмитро Голик.

Згідно з повідомленням, в 2019 році комбінати були зосереджені на виконанні своїх зобов'язань перед українськими споживачами - майже 57% продукції було відвантажено державному підприємству "Сумихімпром", 43% продукції було експортовано європейським клієнтам.

При цьому збільшення обсягів виробництва двома гірничо-збагачувальними комбінатами дало прямий соціальний ефект: податкові відрахування і збори підприємств до бюджетів різних рівнів збільшилися на 60% і становили понад 100,1 млн гривень, середня заробітна плата на комбінатах зросла на 7% і становила 12, 9 тис. гривень.

У фабрику доведення на Межиріченському ГЗК було інвестовано 7 млн ​​доларів.

Фабрику введено в експлуатацію, вона здатна переробляти 250 тис. тонн чорнового концентрату на рік.

Як повідомляли Українські Новини, українська компанія поставить на ринок США ільменіту на $100 млн

Також Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили в 2 рази виробництво ільменітового концентрату

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два діючих ГЗК (Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт") і два споруджуваних ГЗК - Стремигородський (Житомирська область) і Мотронівський (Дніпропетровська область).

Максимальна проєктна потужність Межиріченського ГЗК становить 180 тис. тонн ільменітового концентрату на рік, а "Валки-Ільменіт" - 65 тис. тонн.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Засновник і власник Group DF - бізнесмен Дмитро Фірташ.

 
Більше новин про: Валки-Ільменіт ільменіт Межиріченський ГЗК Group DF

Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень
Шокін хоче подати позов проти Байдена за образи
Новини
Українські спортсмени мають виступати в Росії, на відміну від артистів, - Бородянський 16:50
На круїзному лайнері заражених коронавірусом трясе як від Паркінсона, а росіяни вимагають алкоголь, - ЗМІ 16:46
Одеса продовжила карантин у всіх школах ще на 10 днів 16:31
Українцям в Ухані розповіли, як їх евакуюють 16:23
Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл і 114 класів через грип та ГРВІ 16:13
більше новин
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
"Сбербанк" подав до ДБР заяву на суддю Кравчука, який маніпулює справою "Квазара" 11:51
більше новин
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
більше новин
Розгляд законопроекту про ринок землі може розтягнутися на 3-5 пленарних тижнів, - Корнієнко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok