Українська компанія поставить на ринок США ільменіту на $100 млн

Виробничо-комерційна фірма (ВКФ) "Велта" (Дніпро) домовилася з компанією Traxys Group про поставку ільменіту на суму 100 млн доларів на ринок США до 2025 року. Про це йдеться в повідомленні "Велти", передають Українські Новини. "Велта" підписала 5-річний контракт на поставку ільменіту вартістю 100 млн доларів для потреб північноамериканського ринку з Traxys Group. Це всесвітня група, яка здійснює операції на світових товарно-сировинних ринках", - йдеться в ньому. Згідно з повідомленням, кінцевим споживачем за договором є компанія Chemours (раніше DuPont) - один з найбільших світових виробників діоксиду титану. "Велта" працює на американському ринку 7 років. "З огляду на те, що Північна Америка є одним з найбільш сталих та швидкозростаючих ринків, ми прийняли рішення про перехід до довгострокового контракту, який додасть стабільності у роботі компанії", - прокоментував генеральний директор компанії "Велта" Андрій Бродський. Як повідомляли Українськi Новини, через введення США мита 25% на імпорт сталі найбільше постраждає "Інтерпайп", - Федерація металургів "Велта" з 2012 року веде видобуток та переробку титанової сировини у Кіровоградській області на Бирзулівському родовищі. Також, компанія володіє ліцензією на промислову розробку Лікарівського родовища. З 2012 по 2019 рік "Велта" видобула 1 млн тон ільменіту.