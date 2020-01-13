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13 січня 2020, понеділок, 17:34 13
Економіка 2020-01-13T17:44:19+02:00
Українські Новини
Українська компанія поставить на ринок США ільменіту на $100 млн

Українська компанія поставить на ринок США ільменіту на $100 млн

Александр Дмитриенко

Виробничо-комерційна фірма (ВКФ) "Велта" (Дніпро) домовилася з компанією Traxys Group про поставку ільменіту на суму 100 млн доларів на ринок США до 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні "Велти", передають Українські Новини.

"Велта" підписала 5-річний контракт на поставку ільменіту вартістю 100 млн доларів для потреб північноамериканського ринку з Traxys Group. Це всесвітня група, яка здійснює операції на світових товарно-сировинних ринках", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, кінцевим споживачем за договором є компанія Chemours (раніше DuPont) - один з найбільших світових виробників діоксиду титану.

"Велта" працює на американському ринку 7 років.

"З огляду на те, що Північна Америка є одним з найбільш сталих та швидкозростаючих ринків, ми прийняли рішення про перехід до довгострокового контракту, який додасть стабільності у роботі компанії", - прокоментував генеральний директор компанії "Велта" Андрій Бродський.

Як повідомляли Українськi Новини, через введення США мита 25% на імпорт сталі найбільше постраждає "Інтерпайп", - Федерація металургів

"Велта" з 2012 року веде видобуток та переробку титанової сировини у Кіровоградській області на Бирзулівському родовищі.

Також, компанія володіє ліцензією на промислову розробку Лікарівського родовища.

З 2012 по 2019 рік "Велта" видобула 1 млн тон ільменіту.
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