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10 липня 2020, пʼятниця, 16:28 9
Силові структури 2020-07-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
Двоє військових поранені через влучення міни в траншею в зоні ООС в п'ятницю

Двоє військових поранені через влучення міни в траншею в зоні ООС в п'ятницю

Елизавета Драбкина
ООС, війна на Донбасі, Підрив на міні, Міна
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС

В п'ятницю, 10 липня, через влучення міни в траншею в зоні проведення операції Об'єднаних сил двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Зазначається, що бойовики вчергове порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських військових поблизу Новолуганского.

Зазначено, що супротивник застосував міномет калібру 82 мм.

"Одна міна влучила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воїнам була надана належна перша медична допомога, вони були евакуйовані в лікувальний заклад", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня ще один військовий зазнаві осколкового поранення.

Бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС 9 липня, втрат немає.

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