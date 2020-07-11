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11 липня 2020, субота, 13:17 5
Суспільство 2020-07-11T13:30:01+03:00
Українські Новини
У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах

У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 10 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 46 осіб до 2 986, померлих - на 2 до 57.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 11 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 2 986 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 251 дитини і у 521 медичного працівника... Всього за період епідемії в Київській області померли 57 хворих", - йдеться в ньому.

Найбільше нових випадків було зафіксовано в Києво-Святошинському районі - 16.
Також в Ірпені було зафіксовано 6 випадків коронавірусу, у Білій Церкві - 4 випадки, у Фастові - 3.

За 2 випадки зафіксовано в Рокитнянському районі, Обухові, Українці та Бучі, по 1 - у Васильківському та Білоцерківському районах, а також Василькові, Броварах, Вишгороді, Бородянці, Коцюбинському, Яготині та Кагарлику.

За минулу добу госпіталізовано 4 хворих, решта перебувають на самоізоляції (під наглядом). 10 липня вилікувалися 77 осіб, у тому числі 8 дітей.

З 14 березня за все в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 402 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 39 повідомлень.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 45 осіб до 2 940.

Крім того, у Києві другий день поспіль зростає кількість випадків коронавірусу.

Тим часом Україна тестує 4 препарати від коронавірусу.

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