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10 липня 2020, пʼятниця, 19:39 8
Силові структури 2020-07-10T21:15:02+03:00
Українські Новини
Україна та Туреччина збираються разом займатися безпекою Чорного і Азовського морів

Україна та Туреччина збираються разом займатися безпекою Чорного і Азовського морів

Кира Молчанова
Азовське море, Чорне море, Україна-Туреччина
Україна Туреччина. Фото: Facebook
Україна Туреччина. Фото: Facebook

Україна і Туреччина домовилися розглянути можливість укладення договору про співробітництво у сфері оборони та консультацій із забезпечення безпеки в Чорному і Азовському морях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулуси Акаром, який перебував в Україні з робочим візитом...Сторони погодилися опрацювати можливість відкриття двостороннього консультаційного механізму щодо питань безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів... Сторони погодилися опрацювати можливість укладення міжурядової угоди про співробітництво у сфері оборони", - сказано в ньому.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили низку практичних питань співробітництва в оборонно-промисловій галузі та відзначили готовність до тісної взаємодії в рамках залучення України до програми НАТО "Партнерство розширених можливостей".

Сторони висловилися за необхідність проведення найближчим часом засідання міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та консультацій щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Зеленський подякував Туреччині за гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом і подолання наслідків повеней, за фінансову допомогу на закупівлю товарів для Збройних сил і за допомогу із оздоровлення дітей та членів сімей українських військових, загиблих на Донбасі.

Акар підтвердив готовність Туреччини до будівництва 500 квартир для кримських татар, які були змушені переїхати з анексованого Росією Криму.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня Туреччина відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною.

Собор Святої Софії в Стамбулі знову став мечеттю. Державний рада Туреччини скасував постанову від 1934 року про його перетворення на музей.

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