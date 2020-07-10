Поліція затримала можливих підривників автомобіля "Укрпошти" у Полтавській області

Поліція затримала 3 підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" в Полтавській області.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Півгодини тому співробітниками карного розшуку Національної поліції було затримано 3 громадян, які обґрунтовано підозрюються у зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині. Ті самі, що вкрали 2 мільйони 700 тисяч гривень", - написав він.

Геращенко подякував колектив Національної поліції, який в найкоротші терміни встановив та затримав підозрюваних у збройному пограбуванні і замаху на вбивство працівників "Укрпошти".

На цей час водій "Газелі", над головою у якого вибухнула вибухівка, досі перебуває в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати та інших осіб, причетних до пограбування в якості навідників і посібників.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році група невідомих осіб пограбувала і спалила автомобіль "Укрпошти", який перевозив гроші для виплати пенсій, у Київській області.

Раніше "Укрпошта" відновила доставлення пошти в західні області.