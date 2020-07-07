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07 липня 2020, вівторок, 13:26 11
Силові структури 2020-07-07T15:00:04+03:00
Українські Новини
У Полтавській області підірвали автомобіль Укрпошти і вкрали 2,5 млн грн

У Полтавській області підірвали автомобіль Укрпошти і вкрали 2,5 млн грн

Елена Новикова
Укрпошта, Полтавська область, Підрив автомобіля
Автомобіль
Автомобіль "Укрпошти" підірвали в Полтавській області. Фото: Нацполиция

Невідомі підірвали автомобіль акціонерного товариства Укрпошта і заволоділи 2,5 млн гривень у Полтавській області, тоді як нещодавно на Закарпатті обстріляли комплекс відпочинку.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Полтавської області, передають Українські Новини.

"Близько 10 години 7 липня в поліцію Полтавській області надійшло повідомлення, що поблизу с.Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад двох з половиною мільйонів гривень і табельним пістолетом охоронця. В результаті розбійного нападу, дві людини, що знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження", — сказано в ньому.

Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи з встановлення осіб підозрюваних та їх затримання.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ст. 15, 2 ч. п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році група невідомих осіб пограбувала і спалила автомобіль Укрпошти, який перевозив гроші для виплати пенсій, у Київській області.

Раніше "Укрпошта" відновила доставку пошти в західні області.

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