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10 липня 2020, пʼятниця, 12:39 8
Силові структури 2020-07-10T13:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли Авдіївку, 1 військового поранено

Бойовики обстріляли Авдіївку, 1 військового поранено

Елизавета Драбкина
ООС, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, обстріли в зоні ООС, Ситуація на Сході, Поранений військовий ЗСУ
Військовий. Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Військовий. Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Український військовослужбовець зазнав вогнепального осколкового поранення через обстріли в зоні ООС в п'ятницю, 10 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення", — сказано в ньому.

Евакуаційною технікою потерпілий воїн був оперативно доставлений у лікувальний заклад, йому була надана належна медична допомога.

Стан здоров'я пораненого задовільний.

"Вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС 9 липня, втрат немає.

8 липня загинув один український військовослужбовець, поранені ще троє бійців ЗСУ.

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