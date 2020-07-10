Бойовики обстріляли Авдіївку, 1 військового поранено

Український військовослужбовець зазнав вогнепального осколкового поранення через обстріли в зоні ООС в п'ятницю, 10 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення", — сказано в ньому.

Евакуаційною технікою потерпілий воїн був оперативно доставлений у лікувальний заклад, йому була надана належна медична допомога.

Стан здоров'я пораненого задовільний.

"Вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС 9 липня, втрат немає.

8 липня загинув один український військовослужбовець, поранені ще троє бійців ЗСУ.