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17 червня 2020, середа, 11:00 4
Технології 2020-06-17T12:00:03+03:00
Українські Новини
Viber запустив функцію групових відеодзвінків до 20 осіб

Viber запустив функцію групових відеодзвінків до 20 осіб

Елизавета Кесельман
Застосунок Viber, Відеодзвінки, Груповий чат, Групові відеодзвінки
Viber. Фото: pixabay
Viber. Фото: pixabay

У той час як національний телеком-оператор України "Київстар" надав можливість оплати підписки на стікерпаки у Viber, одна з найбільших у світі комунікаційних платформ Viber запустила для своїх користувачів нову функцію групових відеодзвінків необмеженої тривалості з участю до 20 осіб. Про це йдеться в повідомленні Viber, передають Українські Новини.

"Нова функція, групові відеодзвінки, вже доступна для всіх користувачів Viber в усьому світі. З її допомогою вони можуть без обмежень обмінюватися інформацією незалежно від випадку – будь то ділова зустріч онлайн або розмова з рідними та близькими. Групові відеодзвінки Viber завжди доступні з високою якістю підключення і без обмежень обміну даними, щоб до 20 учасників могли проводити зустріч і працювати одночасно. Більш того, функція безпечна так само, як і всі інші — це означає, що Viber не має доступу до даних, якими обмінюються користувачі при дзвінку, тим самим забезпечуючи безпечне середовище для своїх користувачів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в умовах загострення ситуації з COVID-19 в Україні людям необхідно ще більше дотримувати соціальну дистанцію і обмежити фізичні контакти і в цьому можуть допомогти відеодзвінки, оскільки вони надають можливість легко спілкуватися з рідними та близькими, а також підтримувати зв'язок з усією командою і працювати дистанційно.

Згідно з повідомленням, нова функція буде дуже корисною як для проведення ділових зустрічей онлайн і освітніх заходів, так і спортивних та кулінарних майстер-класів.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом WhatsApp запустив власний сервіс онлайн-оплати WhatsApp Pay.

Viber - міжнародний додаток для дзвінків та обміну повідомленнями, платформа, яка є частиною Rakuten Inc, світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.

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