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  • Порошенко просив США допомогти у виборах і ввести санкції проти Коломойського, - Болтон
24 червня 2020, середа, 14:46 11 Документ
Америка 2020-06-24T17:45:03+03:00
Українські Новини
Порошенко просив США допомогти у виборах і ввести санкції проти Коломойського, - Болтон

Порошенко просив США допомогти у виборах і ввести санкції проти Коломойського, - Болтон

Ольга Фандорина
Дональд Трамп, Ігор Коломойський, Петро Порошенко, Мемуари Болтона
Джон Болтон і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
Джон Болтон і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

У серпні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко просив у США ввести санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, а також підтримати його на майбутніх президентських виборах.

Про це у своїх мемуарах пише Джон Болтон, який займав посаду радника президента США з національної безпеки в 2018-2019 роках, повідомляють Українські Новини.

Він згадує, що вперше на цій посаді відвідав Україну для участі у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня 2018 року і в Києві зустрівся з керівниками держави.

Під час переговорів у складі делегацій вони обговорювали посилення обороноздатності України, можливе втручання Росії у вибори президента України в 2019 році.

Порошенко хотів купувати більше американського озброєння, а Болтон висловлював стурбованість продажем підприємства з виробництва авіадвигунів "Мотор-Січ" китайським компаніям.

Потім відбулася бесіда Порошенка з Болтоном наодинці.

"Після зустрічі Порошенко відвів мене в іншу кімнату для розмови наодинці, де він попросив підтримати кампанію за його переобрання", - пише Болтон.

Американський чиновник відмовився.

Болтон також пише, що головний інтерес Порошенка був у введенні санкцій США стосовно Ігоря Коломойського.

"Чого Порошенко дійсно хотів, так це американських санкцій щодо Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримує Юлію Тимошенко, яка була на той час головним конкурентом Порошенка на виборах 2019 року", - стверджує Болтон.

Радник Трампа Порошенко відповів, що якщо в того є які-небудь докази проти Коломойського, то їх слід надіслати Міністерству юстиції США.

Скриншот мемуарів Скриншот мемуарів

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року Порошенко програв Володимиру Зеленському у другому турі президенських виборів з величезним розривом.

Протягом усіх мемуарів Болтон пише, що Трамп був ображений на Україну через те, що її провідні політики симпатизували Хілларі Клінтон і вірив, що вони заподіяли йому багато неприємностей.

Невдоволення Трампа виражалося, у тому числі нецензурною лайкою щодо України.

Також Трамп, за словами Болтона, неодноразово засмучувався, що українське питання в цілому і зокрема захоплення Росією українських військових кораблів в Керченській протоці восени 2018 заважали йому досягти угоди з Володимиром Путіним.

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