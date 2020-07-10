Київський офіс Ради Європи вимагає прийняти закон "Про медіа" незважаючи на жорстку критику експертів Ради Європи

Незважаючи на те, що консультант Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон рекомендує відмовитися від передачі Національній раді з питань телебачення і радіомовлення регулювання інтернет-медіа, в Офісі Ради Європи в Україні дотримуються дещо інших поглядів. Про це можна зробити висновок з публікації даної структури, розміщеної на офіційній сторінці Офісу в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, в замітці йдеться, що Україна має зобов’язання гармонізувати медійне законодавство відповідно до стандартів Ради Європи як країна-член організації та імплементувати Директиву ЄС про аудіовізуальні медіапослуги згідно з Угодою про асоціацію.

"Законопроєкт "Про медіа" 2693-д є важливим кроком до виконання Україною цих зобов’язань. Впродовж 10 місяців робоча група Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики працювала над вдосконаленням тексту законопроєкту.

Експерти Ради Європи надали свої рекомендації авторам, частина їхніх коментарів була врахована. Робоча група законопроєкту провела низку громадських обговорень з журналістами, представниками медіаіндустрії, асоціаціями та експертами.

Зважаючи на досягнутий значний прогрес, вважаємо дуже важливим скористатися позитивною динамікою та вікном можливостей, щоб розглянути законопроєкт "Про медіа" №2693-д у першому читанні під час поточної сесії Верховної Ради України.

Рада Європи отримала офіційний запит на проведення експертизи оновленої версії законопроєкту для подальшого вдосконалення тексту", - наголошено в тексті документу.

В Офісі звернули увагу, що найближчим часом необхідно продовжувати проводити відкриті дискусії з усіма зацікавленими сторонами.

З огляду на міжнародні зобов’язання України, важливо, щоб законопроєкт повністю відповідав стандартам Ради Європи та положенням Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги – варто лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа).

"У зв’язку з цим, законопроект також має забезпечувати незалежну і ефективну роботу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.", - наголошено в офіційному повідомленні Офісу РЄ в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, законопроект "Про медіа", який передбачає обмеження журналістів, містить інструменти цензури. Про це йдеться в правовому аналізі законопроекту "Про медіа", підготовленому Офісом представника Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра. В аналізі зазначається, що існують побоювання щодо ряду обмежень у законопроекті, які зачіпають контент, який може поширюватися на території України.

Крім того, Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вважає доопрацьовану версію законопроекту "Про медіа" такою, що підсилює контроль влади над засобами масової інформації (ЗМІ) і вимагає перед розглядом у Верховній Раді відправити документ для аналізу в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія ").

Разом з тим, лише за перші два дні після оприлюднення, більше 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритий лист Президенту України, керівництву Верховної Ради, народним депутатам і європейським партнерам України, в якому закликали не підтримувати законопроект №2693 "Про медіа".