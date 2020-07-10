Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом

Тоді як в Україні станом на 9 липня кількість хворих на коронавірус зросла на 819 осіб, у Херсонській області за минулу добу не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією. Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України, передають Українські Новини.

Згідно з даними, нових випадків зараження коронавірусом не виявили в Херсонській області. Всього підтвердили 201 випадок захворювання коронавірусом, видужали – 184 людини, летальних випадків – 3.

Динаміка зараження коронавірусом у регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Найбільше випадків зараження виявили у Львівській області — 119 нових випадків. Всього підтвердили 6681 випадок захворювання на коронавірус, видужали — 990 людей, летальних випадків — 174.

Динаміка коронавірусу в регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, що в Україні діє 121-ий день карантину, тим часом у Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження з роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів, у Рівненській області 7 липня вирішили послабити карантин і відновити роботу спортзалів, дитячих гуртків, фітнес-центрів, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків. Також 6 липня в Києві дозволили ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Також станом на 9 липня 8 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину.