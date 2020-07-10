підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10 липня 2020, пʼятниця, 11:48 11 Карта
Медицина 2020-07-10T13:01:07+03:00
Українські Новини
Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом

Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом

Ирина Николенко
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як в Україні станом на 9 липня кількість хворих на коронавірус зросла на 819 осіб, у Херсонській області за минулу добу не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією. Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України, передають Українські Новини.

Згідно з даними, нових випадків зараження коронавірусом не виявили в Херсонській області. Всього підтвердили 201 випадок захворювання коронавірусом, видужали – 184 людини, летальних випадків – 3.

Динаміка коронавіруса по регіонах. Карта: covid19.gov.uaДинаміка зараження коронавірусом у регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Найбільше випадків зараження виявили у Львівській області — 119 нових випадків. Всього підтвердили 6681 випадок захворювання на коронавірус, видужали — 990 людей, летальних випадків — 174.

Динаміка коронавіруса по регіонах. Карта: covid19.gov.uaДинаміка коронавірусу в регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, що в Україні діє 121-ий день карантину, тим часом у Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження з роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів, у Рівненській області 7 липня вирішили послабити карантин і відновити роботу спортзалів, дитячих гуртків, фітнес-центрів, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків. Також 6 липня в Києві дозволили ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Також станом на 9 липня 8 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні статистика коронавірусу Динаміка COVID-19

Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять...
Кількість нових хворих на коронавірус зростає четв...
Захворюваність на коронавірус в Києві падає...
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваніст...
Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль
Карантин в Україні діє 121-й день. В яких областях вводять послаблення
Новини
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00 13:13
Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає 12:44
На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори: коли дозволять купатися 12:44
Бойовики обстріляли Авдіївку, 1 військового поранено 12:39
Напад на журналістів. Фото: Facebook
Україна займає шосте місце серед 12 пострадянських країн за ступенем ризику для працівників ЗМІ, - JFJ 12:35 Фото
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на п'ятницю і вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok