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10 липня 2020, пʼятниця, 11:18 7
Медицина 2020-07-10T12:30:02+03:00
Українські Новини
Обладнання в приймальні відділення опорних лікарень поставлять до 2021, – Степанов

Обладнання в приймальні відділення опорних лікарень поставлять до 2021, – Степанов

Ирина Николенко
МОЗ, Максим Степанов, Міністерство охорони здоров’я України, Лікарні, опорні лікарні
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

Тоді як Міністерство охорони здоров'я хоче внести зміни у фінансування лікування хворих на коронавірус, міністр Максим Степанов заявляє, що обладнання в приймальні відділення опорних лікарень поставлять до кінця поточного року.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Степанов нагадав, що Кабінет Міністрів виділив кошти на закупівлю комп'ютерних томографів, систем ендоскопічної візуалізації та стаціонарних ангіографічних систем.

"Що стосується строків поставки, то передбачено, що ми повинні завершити комплектацію цих лікарень до кінця поточного року" – повідомив він.

Міністр зазначив, що це обладнання допоможе покращити якість медичної допомоги в опорних лікарнях.

Зкрема, ангіографи необхідні при лікуванні інфаркту міокарда.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві дві лікарні отримали обладнання для боротьби з COVID-19 від Благодійного фонду сім'ї Жебрівських.

Також Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом на 3,7 мільйона гривень.

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