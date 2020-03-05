Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом

Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом на 3,7 млн гривень.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко, передають Українські Новини.

Медичне обладнання передано на баланс комунального закладу "Обласна база спеціального медичного постачання".

Після цього воно буде передаватися медичним закладам області для протидії коронавирусу.

Серед обладнання - апарат ручної вентиляції легень, маски, апарат для дозованого введення медичних препаратів і апарат для визначення рівня насичення крові киснем.

Це обладнання автоматичне і не вимагає постійної присутності медичного працівника біля ліжка хворого.

Львівська область отримала 73 пульсоксиметра, 73 апарату для дозування, 660 тис. масок, 64 комплекти ручних апаратів для штучної вентиляції легенів і 4 оксигенатора.

За словами Собко, що стосується засобів з резервного фонду обласного бюджету, то узгоджена можливість використання головою обладміністрації 25 млн гривень у разі потреби.

Перший транш в 7,5 млн гривень для своїх потреб отримають три обласних установи - інфекційна лікарня, центр громадського здоров'я та обласний центр екстреної допомоги - для проведення відповідних закупівель засобів захисту та устаткування, які будуть потрібні при боротьбі з коронавірусом.

Обласна інфекційна лікарня вже оголосила тендер на закупівлю всіх необхідних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив 9 млн гривень на придбання апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації у зв'язку з загрозою епідемії коронавіруса.