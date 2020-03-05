підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 березня 2020, четвер, 20:32 2
Суспільство 2020-03-05T20:34:25+02:00
Українські Новини
Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом

Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом

Василь Трухан
Коронавірус
Скріншот відео CBS News
Скріншот відео CBS News

Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом на 3,7 млн гривень.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко, передають Українські Новини.

Медичне обладнання передано на баланс комунального закладу "Обласна база спеціального медичного постачання".

Після цього воно буде передаватися медичним закладам області для протидії коронавирусу.

Серед обладнання - апарат ручної вентиляції легень, маски, апарат для дозованого введення медичних препаратів і апарат для визначення рівня насичення крові киснем.

Це обладнання автоматичне і не вимагає постійної присутності медичного працівника біля ліжка хворого.

Львівська область отримала 73 пульсоксиметра, 73 апарату для дозування, 660 тис. масок, 64 комплекти ручних апаратів для штучної вентиляції легенів і 4 оксигенатора.

За словами Собко, що стосується засобів з резервного фонду обласного бюджету, то узгоджена можливість використання головою обладміністрації 25 млн гривень у разі потреби.

Перший транш в 7,5 млн гривень для своїх потреб отримають три обласних установи - інфекційна лікарня, центр громадського здоров'я та обласний центр екстреної допомоги - для проведення відповідних закупівель засобів захисту та устаткування, які будуть потрібні при боротьбі з коронавірусом.

Обласна інфекційна лікарня вже оголосила тендер на закупівлю всіх необхідних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив 9 млн гривень на придбання апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації у зв'язку з загрозою епідемії коронавіруса.

Більше новин про: Коронавірус

В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус
У Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус
Новини
Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом 20:32
Венедиктова не призначала прокурорів у розслідуваних ДБР провадженнях , — Офіс генпрокурора 19:54
Рада висловила недовіру Рябошапці 19:51
Рябошапка втік із засідання Ради, яка звільняє його 19:33
Університет Шевченка з 10 березня скасує масові заходи через коронавірус 19:19
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроєкті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok