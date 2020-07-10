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  • Яким буде податок на земельні паї і кому не доведеться його виплачувати. В УКАБ дали оцінку
10 липня 2020, пʼятниця, 10:16 24
Економіка 2020-07-10T13:15:03+03:00
Українські Новини
Яким буде податок на земельні паї і кому не доведеться його виплачувати. В УКАБ дали оцінку

Яким буде податок на земельні паї і кому не доведеться його виплачувати. В УКАБ дали оцінку

Анна Рудык
Держпідтримка аграріїв, Оренда землі, податок, Аграрії, законопроєкт, податок на паї, рілля
Фермери. Фото: pixabay.com
Фермери. Фото: pixabay.com

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" оцінює, що в разі прийняття законопроекту №3131, в середньому поставлене податкове зобов'язання становитиме 1,4 тис. гривень/га, проте легально оформленим фермерам не доведеться його виплачувати.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

"Поставлене податкове зобов'язання розраховується на рівні 5% від нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (НГО), яка в середньому по Україні для ріллі становить 28 тис. гривень. Відповідно в середньому податкове зобов'язання становитиме 1 400 гривень/га",— сказав він.

Сластьон зазначив, що це податкове зобов'язання не є окремим податком, воно порівнюється з сумою уже сплачених податків у складі земельного податку, єдиного податку 4-ї групи, податку з доходів фізичних осіб та військового збору, сплачених в орендній платі за землю та заробітної плати працівників, а також єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Водночас цей мінімум податкових виплат у 5% від НГО є однаковим для всіх, як для дрібних виробників, так і для великих підприємств.

З слів Сластьона, фактично середні і великі сільгоспвиробники, які легально працюють, платять відповідні податки в середньому на рівні 2,4 тис. гривень/га, але для дрібних фермерів податкове зобов'язання також є прийнятним.

"Наприклад, якщо у фермера є 10 га землі в обробці, він платить орієнтовно 270 гривень/га єдиного податку 4-ї групи на рік та щомісячний єдиний соціальний внесок в даний час становить 1 039 гривень. Відповідно за рік цих податків фермером буде сплачено 15 168 гривень або трохи більше 1 500 гривень/га. Таким чином, легально оформленим фермерам також не доведеться нічого доплачувати", — пояснив Сластьон.

Водночас держава здійснює часткову доплату ЄСВ малим фермерам за програмою держпідтримки, тому фактична сплата податків буде ще меншою.

Метою цього законопроекту є боротьба з нелегальними готівковими розрахунками за оренду землі, які відбуваються у великих масштабах.

За оцінками УКАБ, від такої ситуації передусім страждають сумлінні агровиробники та місцевих бюджетів, які щорічно не дораховуються мінімум 10-12 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю.

Також Шмигаль заявив, що введення нового податку на земельні паї і ріллю передчасне

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