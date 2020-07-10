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  • У Києві на дитячому майданчику знайшли іржаву гранату
10 липня 2020, пʼятниця, 09:01 9
Події 2020-07-10T09:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві на дитячому майданчику знайшли іржаву гранату

У Києві на дитячому майданчику знайшли іржаву гранату

Ирина Николенко
Граната, Київ, дитячий майданчик, Граната на дитячому майданчику, загроза вибуху
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

У Києві, у "Варшавському районі" (Виноградар) на дитячому майданчику в пісочниці знайшли іржаву гранату. Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

У Києві знайшли іржаву гранату. Фото Facebook/Київ оперативнийУ Києві знайшли іржаву гранату. Фото Facebook/Київ оперативний

"У "Варшавському мікрорайоні" серед білого дня" на дитячому майданчику знайшли гранату. По всій видимості, місцевий ЖКГ з піском в пісочницю дітям привіз. Дуже схожа на бойову – ф1 з запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент", — сказано в повідомленні.

У Києві на дитячій пісочниці знайшли гранату. Фото Facebook/Київ оперативнийУ Києві на дитячій пісочниці знайшли гранату. Фото Facebook/Київ оперативний

Раніше Українські Новини повідомляли, що мер Конотопа знайшов у багажнику свого авто 5 гранат.

У Київські області військовий розбирав гранату і випадково підірвав.

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