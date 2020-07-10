У Києві на дитячому майданчику знайшли іржаву гранату

У Києві, у "Варшавському районі" (Виноградар) на дитячому майданчику в пісочниці знайшли іржаву гранату. Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

У Києві знайшли іржаву гранату. Фото Facebook/Київ оперативний

"У "Варшавському мікрорайоні" серед білого дня" на дитячому майданчику знайшли гранату. По всій видимості, місцевий ЖКГ з піском в пісочницю дітям привіз. Дуже схожа на бойову – ф1 з запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент", — сказано в повідомленні.

У Києві на дитячій пісочниці знайшли гранату. Фото Facebook/Київ оперативний

Раніше Українські Новини повідомляли, що мер Конотопа знайшов у багажнику свого авто 5 гранат.

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